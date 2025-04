The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

The Last of Us temporada 2 se estrena hoy

La espera terminó: este domingo 13 de abril de 2025, la serie The Last of Us estrena su segunda temporada a las 20:00 horas (hora local de CDMX) a través de la plataforma Max.

¿Qué trae de nuevo The Last Of Us temporada 2?

Basada en el videojuego The Last of Us Part II, la nueva entrega retoma la historia cinco años después del primer encuentro entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), quienes ahora viven en la comunidad de Jackson, Wyoming.

La calma que rodea a Ellie se ve alterada por la llegada de Abby (Kaitlyn Dever), una joven soldado con sed de venganza, cuyo pasado entrelazado con el de Joel desata una cadena de eventos que marcarán el rumbo de todos los personajes.

La temporada 2 constará de siete episodios que se transmitirán semanalmente, cada domingo, hasta el 25 de mayo. Además del regreso de Pascal y Ramsey, se integran:

Isabela Merced como Dina, el interés amoroso de Ellie.

como Dina, el interés amoroso de Ellie. Young Mazino como Jesse, un aliado cercano.

como Jesse, un aliado cercano. Jeffrey Wright como Isaac, líder de una facción militar.

como Isaac, líder de una facción militar. Catherine O’Hara como Gail, terapeuta de Joel.

La producción se realizó en Columbia Británica entre febrero y agosto de 2024. Esta temporada marca el debut como director de Neil Druckmann, cocreador del videojuego, quien trabaja en conjunto con Craig Mazin para mantener la fidelidad narrativa y emocional que ha hecho de la serie un fenómeno global.

The Last of Us temporada 2 está disponible desde hoy en Max, donde también se puede revivir la primera temporada completa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Laberinto de Tim Burton llega a CDMX; así será la venta anticipada de boletos 2025