Murió Memo del Bosque, reconocido productor de TV en México luego de varios años luchando contra el cáncer; dejó un mensaje de despedida

Luego de varios años luchando contra un cáncer invasivo que lo alejó de los reflectores, la mañana de este lunes 7 de abril murió Memo del Bosque, reconocido productor de Televisión, a los 64 años de edad.

Uno de los personajes más queridos en el medio artístico, con amplio historial de éxitos en TV, sobre todo en Televisa, productor musical y uno de los más respetados en el gremio.

A través de sus redes sociales dejó un mensaje de despedida para sus fans, sus seres queridos y para su familia, la actriz Vica Andrade y sus hijos.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.

El mensaje continuó agradeciendo a su familia y a dios, dejando así su último post antes de morir.

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”.

Hace pocos días, su esposa, Vica, había compartido un video donde se le observa en cama de un hospital, muy desmejorado en sus estado físico y con mensajes de apoyo.

Se sabe que Memo tuvo una recaída en su enfermedad a finales del 2024 y que hoy le ha cobrado la vida. Los mensajes de aliento a su familia no se han hecho esperar y los programas matutinos de televisión le han dedicado emotivos homenajes.

¿QUÉ ENFERMEDAD TENÍA MEMO DEL BOSQUE?

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2017 con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y con el cual luchó desde un principio por su vida.

Desde entonces, Del Bosque tuvo agresivos tratamientos que incluyeron quimioterapias que hacían que ir y venir de hospitales fuera una constante.

Se alejó poco a poco de los reflectores, dejó de hacer programas de televisión y se dedicó a su salud y su familia.

A finales del año pasado tuvo una ligera recaída hasta marzo del 2025, cuando volvió a entrar en situación grave hasta este lunes 7 de abril que murió.

LOS PROGRAMAS MÁS FAMOSOS DE MEMO DEL BOSQUE

Uno de los más queridos de Televisa y responsable de grandes producciones de final de siglo pasado en el boom de Telehit. De la mano del Burro Van Rankin, Omar Chaparro, Facundo y otros personajes, fue tomando camino en shows de comedia, hasta que finalmente llegó a la barra de las 10 de la noche que durante muchos años alegró el Canal de las Estrellas.

Estos son algunos de los programas más famosos que estuvieron bajo la mano de Memo del Bosque: