¡No solo el portaplacas! Lista de accesorios para autos que aplican multa de más de 5 mil pesos

El Reglamento de Tránsito en la CDMX establece que no sólo el uso de portaplacas merece una multa, sino que también otros accesorios que pueden poner en peligro la vida de los conductores. Te hacemos un listado de todos aquellos accesorios que pueden hacerte acreedor (a) de multas de más de 5 mil pesos.

¿Cuáles son los accesorios que pueden causar multas en la CDMX?

De acuerdo con el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, existen accesorios que no están permitidos tanto en automóviles como en motocicletas. En caso de que uses uno en tu transporte, podrían multarte con un monto que va desde los $1131 hasta los $5657.

Estos artículos son:

Portaplacas y luces neón

Existen conductores que hacen uso de portaplacas y luces neón en éstas que dificultan la visibilidad de la placa, así como también micas, láminas o soportes que no permitan observar la placa completa. La multa por portar estos accesorios es de $1131 hasta los $2262.

Vidrios Polarizados

Si tu auto cuenta con vidrios polarizados para las ventanas, recuerda que sólo está permitido el 20% de oscurecimiento en ventanas laterales y traseras. Esto sólo tiene excepciones si es que existe un requerimiento médico. La multa va desde los $2262 hasta los $3394.

Faros deslumbrantes y no regulados

Las luces que no cumplan con normas oficiales o que puedan causar ceguera a otros conductores, provocarán una multa que va desde los $1131 a los $2262.

Escape modificado para hacer más ruido

Las modificaciones en el tubo de escape que causen contaminación auditiva en el motor, serán acreedores de una multa que va desde los $2262 hasta los $3394.

Detectores de radares

Éstos interfieren en los sistemas de fotocívicas, por lo que la multa establecida es de $5657.

Bocinas en el claxón que tengan alguna modificación

Los claxons que cuenten con sonidos distintos a los originales o que sean demasiado ruidosos y generen contaminación auditiva, la multa va desde los $2262 a los $3394 .

Neumáticos metálicos

Las ruedas que puedan dañar la superficie de rodamiento podrán recibir una multa dependiendo del daño causado, ésta va desde los $2262 hasta los $3394.

De acuerdo con las autoridades correspondientes y responsables de la vigilancia de tránsito, estas sanciones se basan en la seguridad vial, por lo que existen distintos motivos por los que estas sanciones pueden llevarse a cabo, por ejemplo:

Dificultan la identificación vehicular

Ponen en riesgo a peatones y otros conductores

Generan contaminación auditiva

Promueven el exceso de velocidad

