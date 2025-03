Luisito Comunica habla sobre el ‘campo de exterminio’ encontrado en Teuchitlán, Jalisco

La indignación que ha causado el hallazgo de lo que se ha catalogado como “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco, ha llegado a medios internacionales, influencers y más. Uno de los youtubers más reconocidos globalmente, Luisito Comunica, ha expresado su sentir al respecto y miles de mexicanos comparten su visión.

Luisito Comunica critica la violencia que se vive en México en un video en redes sociales

“Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia..." Comienza diciendo el youtuber Luisito Comunica en un video a través de redes sociales en el cual, comparte su visión sobre lo sucedido recientemente en Guadalajara.

Regularmente el contenido de este influencer no está relacionado con algo sobre crítica social, política o económica, sin embargo, ha causado tanta indignación en el país que su necesidad ha sido expresar su sentir respecto a este caso.

No es para menos que muchos de sus seguidores y otros que no lo son, compartan su visión, pues el creador de contenido, menciona que desafortunadamente no es novedad para los mexicanos encontrarse con este tipo de hallazgos, así como también, no es de sorprenderse sobre lo que puedan mencionar públicamente todos aquellos que han pasado por la presidencia, ya que esto no es cuestión de género, sino de los casos de corrupción que se viven a diario en la política mexicana.

Asimismo, expresa que es indignante que las autoridades no hayan realizado su trabajo sino un grupo de “personas voluntarias”, refiriéndose a los grupos de búsqueda de personas desaparecidas que existen en el país.

Esto solo refleja el hartazgo y la poca credibilidad que tiene la población en general sobre las autoridades mexicanas correspondientes. El video generó millones de reacciones y comentarios apoyando al influencer y su visión sobre la realidad que se vive a diario en México.

