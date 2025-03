¿Cuál es el horario del Metro y Metrobús este 17 de marzo?

La CDMX puede llegar a ser bastante caótica cuando de tráfico se trata. Así que si tienes que moverte en días festivos, es importante conocer cuál es el horario que brindan distintos transportes públicos como el Metro y el Metrobús. Te contamos todo lo que debes saber.

Horarios especiales en el Metro y Metrobús para el puente en la CDMX

Cada día festivo oficial, las autoridades capitalinas dan aviso de cuáles serán los horarios del transporte público para que todos los ciudadanos tomen precauciones si es que tienen que salir.

Este 17 de marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez, héroe de la patria mexicana, por ende, el fin de semana se extiende hasta el lunes, por lo que autoridades locales han dado a conocer cuál será el horario del metro y el metrobús.

Regularmente la Red de Movilidad Integrada que abarca a transportes públicos como el metro, metrobús, tren ligero, RTP y más, cumplen con un horario de 7:00 AM a 12:00 AM, pero esto puede cambiar, por lo que te dejamos un listado y no se te pase ningún transporte.

Metro : 7:00 AM a 12:00 AM

: 7:00 AM a 12:00 AM Metrobús : 5:00 AM a 12:00 AM

: 5:00 AM a 12:00 AM Tren Ligero : 7:00 AM a 23:30 PM

: 7:00 AM a 23:30 PM Trolebús : 6:00 AM a 23:30 PM

: 6:00 AM a 23:30 PM Trolebús elevado : 5:00 AM a 12:00 AM

: 5:00 AM a 12:00 AM RTP : 6:00 AM a 12:00 AM

: 6:00 AM a 12:00 AM Cablebús : 7:00 AM a 23:00 PM

: 7:00 AM a 23:00 PM Ecobici: 5:00 AM a 12:30 AM

Aunado a esto podrás viajar con tu transporte de dos llantas en el metro el 16 y 17 de marzo de acuerdo a sus publicaciones oficiales.

#AvisoMetro: Con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, el lunes 17 de marzo el servicio operará con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.



Recuerda que los domingos y días festivos #TuBiciViajaEnMetro. Toma previsiones. ⏰ 🚲 pic.twitter.com/mAPCNKP6Qz — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2025