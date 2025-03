Aficionados de la tauromaquia dicen que su ritual quedaría cercernado: Arturo Berlanga

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que impulsará una propuesta legislativa que establece nuevas reglas para prohibir el maltrato y la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, es decir, un espectáculo taurino libre de violencia.

Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, dijo que junto con otras organizaciones promotoras de la iniciativa para prohibir las corridas de toros van desde un inicio por la prohibición del espectáculo, no por una regulación como la propone por Clara Brugada.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, reconoció que la iniciativa de la jefa de gobierno es un avance en el sentido de que no hay una tortura brutal y una muerte agónica de toros y novillos.

Sin embargo, Arturo Berlanga destacó que la mentalidad de los aficionados a la tauromaquia es que su espectáculo quedaría cercenado.

“Que su tradición, el ritual, conlleva la sangre y la muerte, y que si no hay sangre y no hay muerte entonces no se cumple la tradición ni el ritual por lo tanto no es la tauromaquia”.

— indicó Arturo Berlanga