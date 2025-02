Monreal, a favor de que la FGR revise la detención de“El Mayo” Zambada

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) revise bien el caso de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en su caso solicite su extradición a México, lo que resulta inaceptable es el tono de chantaje que utiliza el capo al pedir ayuda al gobierno mexicano.

El también líder de mayoría parlamentaria en San Lázaro aseguró que no se trata de proteger al presunto narcotraficante, pero consideró positivo que se revise ese asunto, y constatar si el capo fue secuestrado o no, pues de cualquier manera el Estado Mexicano está obligado a brindar protección a cualquier connacional que requiera ayuda jurídica, independientemente si ha cometido o no delitos.

“Me parece que es un asunto delicado, independientemente de los delitos que haya cometido ‘El Mayo’ Zambada, nosotros debemos cuidar la legalidad, el Estado de Derecho.<b> </b>Por eso la decisión de la presidenta Sheinbaum de que se investigue y de que continúe la carpeta la investigación la FGR debe hacerse”. — Ricardo Monreal, diputado por Morena

Eso sí, el líder parlamentario de Morena consideró que resulta inaceptable el tono de chantaje y advertencia de Ismael “El Mayo” Zambada de que lo tiene que ayudar el Gobierno de México porque de lo contrario colapsará la relación bilateral.

“Lo que no debe admitirse es el tono del chantaje, eso sí no, el tono de que si no haces esto, pasará lo otro, eso no. Me parece que el Estado Mexicano no puede admitir ningún chantaje, de ninguna persona y menos de presuntos delincuentes que, repito, la forma de su detención tiene que probarse en la Corte y en los Tribunales norteamericanos. No es que la Presidenta tenga que abogar por él, no eso no”.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/4cVCPTuLBW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 21, 2025

Sin embargo, no descartó que México solicite la extradición.

Ricardo Monreal, insistió que son los abogados de Ismael “El Mayo” Zambada quienes deben probar que su defendido fue secuestrado para ser trasladado a Estados Unidos, pues si lo demuestran el capo sinaloense podría ser extraditado como ya ha ocurrido con otros mexicanos a los que no se les siguió el debido proceso y han logrado ser repatriados para ser juzgados en nuestro país.

