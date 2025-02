“Totalmente falso”: Angélica Rivera desmiente relación con Diego Klein

Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras ser vinculada sentimentalmente con el actor Diego Klein, de 36 años. Luego de que diversos medios aseguraran que ambos mantenían una relación amorosa, la actriz mexicana negó categóricamente estos rumores.

El supuesto romance habría surgido durante las grabaciones de la serie Con esa misma mirada, donde Rivera y Klein compartieron pantalla. Según algunas versiones, las escenas de carácter sensual en las que participaron habrían generado una conexión especial entre ellos.

Más allá de su vida personal, la presencia de Angélica Rivera en este proyecto marca su regreso a la televisión después de 20 años de ausencia, lo que también ha sido motivo de gran expectación entre el público y la prensa.

Pero, ¿quién es Diego Klein?

Diego Klein es un actor mexicano nacido en la Ciudad de México en septiembre de 1988. Su carrera ha estado marcada por su participación en diversas producciones televisivas, entre las que destacan:

“Mi secreto”

“Mala fortuna”

“Playa soledad”

“Los ricos también lloran”

“Con esa misma mirada”, la serie en la que comparte créditos con Angélica Rivera.

De acuerdo con el portal Récord, Klein inició sus estudios en la Universidad Continental en México, pero posteriormente decidió especializarse en actuación en la Escuela de Teatro Cristina Rota en España, donde estudió entre 2013 y 2016.

Angélica Rivera, desmiente categóricamente que tenga romance con Diego Klein. pic.twitter.com/he78AZ8M7Q — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) February 20, 2025

Angélica Rivera desmiente noviazgo con Diego Klein

Ante los rumores, la actriz emitió un comunicado a través de sus redes sociales para desmentir las versiones difundidas por la revista CARAS:

“Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso. Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo. La mentira preocupa porque no entiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa y utilizando fotografías sin autorización, violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros, quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista”, expresó.

Por su parte, la revista CARAS defendió su publicación y aseguró que mantiene su investigación sobre el supuesto romance. La editorial adelantó que presentará pruebas que respalden su versión.