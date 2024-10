La disculpa pública por matanza del 68 “es un gesto político, pero no de justicia” / W Radio

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto con la disculpa pública del Gobierno Federal a las víctimas y familiares de la matanza de Tlatelolco de 1968, un hecho que marcó a nuestro país.

Joel Ortega Juárez, sobreviviente de ese trágico evento, manifestó que esto se trató de un “gesto político, pero no de justicia, es un gesto que pretende adueñarse del 68″.

En Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Ortega Juárez destacó que no hay dueños de ese movimiento y calificó como “ridículo” el hecho de que Sheinbaum Pardo haya dicho que Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera, era un representante del movimiento estudiantil del 68, y más tratándose de alguien que es parte de una institución que es utilizada como mecanismo de chantaje… “es todo lo contrario al 68″.

También expuso que la disculpa es “una verdadera estafa”, porque no se trata de un juicio contra quienes fueron responsables, sino que es una distracción que no tiene ni pies ni cabeza y representa una pésima noticia para la justicia.

“¿Qué es eso de que un decreto de la presidenta pidiendo perdón a las víctimas? No, o se procesa eso o no se procesa, eso es una tontería, no tiene validez de ningún orden salvo que quieren adueñarse el movimiento del 68 y ellos son los menos autorizados, es una gran trampa”.

Síguenos en Google News y encuentra más información