Julian Assange se declaró “culpable de hacer periodismo” para obtener su libertad

Desde Estrasburgo, en el Consejo de Europa, el periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, rompió el silencio, tras recuperar su libertad luego de 12 años.

Culpable de obtener y divulgar información de Estados Unidos sobre defensa nacional, Assange logró su libertad luego de un acuerdo de justicia.

Ante el Consejo Europeo, Assange, de 53 años, afirmó “No soy libre hoy porque el sistema funcionó, sino porque, tras años de encarcelamiento, me declaré culpable de haber hecho periodismo”.

“Me declaré culpable de buscar información de una fuente y me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información. No me declaré culpable de ningún otro cargo”, puntualizó.

El fundador de WikiLeaks permaneció los últimos 14 años privado de libertad bajo resguardo en las embajadas de Ecuador y Londres, así como en una prisión de Reino Unido.

Luego de ser declarado “hombre libre” por Estados Unidos, Julian Assange pudo regresar a Australia con su familia, feche desde la cual se ha visto poco en público y es hasta este día que decidió asistir ante el Consejo de Europa para dar su testimonio, acompañado de su esposa Stella.

En su declaración, Assange abogó por “aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”.

Cabe señalar que el Consejo de Europa es una organización de 46 países, sin vínculo con la Unión Europea y cuyo objetivo es promover los derechos humanos.

La Asamblea Parlamentaria perteneciente al Consejo, analizará este miércoles un informe presentado por la parlamentaria Thorhildur Sunna Aevarsodottir, quien calificó a Assange como “preso político” y consideró como “desproporcionadas las acciones judiciales y condenas” en su contra.

Dicha resolución podría dar paso a la investigación de “presuntos crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos revelados” por Assange y WikiLeaks, señaló el Consejo.