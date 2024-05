Anuncia Martí Batres sanciones por perforación en túnel de la L12 del Metro

Tras encontrar varias irregularidades en el predio donde se llevaba a cabo una obra en la alcaldía Benito Juárez y que fue la causante de generar una perforación en el túnel de la Línea 12 del Metro, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres anunció que se establecerán las sanciones correspondientes.

En conferencia de prensa se dijo que derivado de las indagatorias llevadas a cabo por la Contraloría General del gobierno local, se encontraron amplias irregularidades en la obra de la interestación Parque de los Venados de la Línea 12.

“Se derivan posibles responsabilidades, siguen los procedimientos administrativos de sanción, son evidentes las violaciones que se realizaron aquí por parte de la alcaldía Benito Juárez que sobre las cuales ha dado cuenta puntualmente el contralor general de la Ciudad de México”, advirtió el mandatario local

Al respecto, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, refirió que la construcción que dañó las instalaciones del Metro se desarrolló durante más de 10 meses, sin que la demarcación advirtiera las inconsistencias en el expediente, entre las que no cuenta con Licencia de Construcción Especial para Excavaciones en este predio.

“La Licencia de Construcción Especial para Demolición Total se encontraba vencida, y no autorizaba excavaciones mayores a un metro de profundidad, esto es relevante. Séptimo, no se cuenta con registro de la revisión por parte del corresponsable de seguridad estructural, octavo, no presentaron el proyecto de la construcción del elevador de pasajeros, el cual es indispensable en las obras a partir del quinto nivel, noveno, el proyecto rebasa los metros de construcción permitidos en el Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo” refirió.

El funcionario aseguró que no existe registro ni antecedente del visto bueno para construcción que debía emitir la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mientras que los trabajos de construcción en dichas obras se habían suspendido por incumplimiento a las medidas de seguridad.

Agregó que la Alcaldía Benito Juárez y el Instituto de Verificación Administrativa realizaron dos inspecciones oculares en las que no se observaron los sellos de suspensión colocados, por lo que hubo un quebranto al estado de suspensión el día de los daños a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En ese sentido dijo que hay faltas administrativas graves como en abuso de funciones. Las personas servidoras públicas involucradas se encontraban adscritas a la Dirección General de Desarrollo Urbano, a la Subdirección de Normatividad y Licencias y a la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción.