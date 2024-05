Anuncian familiares de víctimas de L12 nuevas acciones legales

Al cumplirse 3 años del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro que ocasionó la muerte de 26 personas y lesiones en otras 100, hasta hoy, ningún responsable está prisión, señaló el abogado de estas Teófilo Benítez quien anunció que la semana entrante sus representados emprenderán medidas legales en contra de la coalición Morena-PT y PVEM por utilizar videos de la tragedia con fines electorales.

“Ya que los partidos políticos se quieren subir al barco tomaremos acciones en la siguiente semana de las cuales la primera será solicitarle al instituto electoral que baje esos diversos videos porque repercuten psicológicamente en todas y cada una de las víctimas tal es el hecho de qué el día de hoy algunas de ellas se sintieron muy mal y eso conlleva a una re victimización por parte de esos partidos políticos”, acusó el litigante.

En conferencia de prensa cerca de la estación Olivos de la Línea 12 del metro, Teófilo Benítez abogado de las víctimas de la tragedia anunció también que demandarán la reparación del daño moral a esos partidos al igual que los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México PRI-PAN y PRD, así como al partido Movimiento Ciudadano por estar utilizando como bandera a las víctimas de la Línea 12.

Antes el párroco Alfredo Fabián Galindo ofició una misa en memoria de los fallecidos en esta tragedia y en su homilía pidió que los responsables de esta tragedia no queden impunes y que no se olvide a las víctimas.

Con una misa los familiares de las víctimas de la tragedia de la Línea 12 , recordaron a quienes perdieron la vida en el mortal accidente Ampliar

Por su parte el señor José Miguel Olarte uno de los sobrevivientes de la tragedia, lamentó que los responsables estén impunes y que las autoridades a ellos los hayan a olvidado.

“Y este pues hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades este pues no recibimos apoyo como tal hemos quedado en el total abandono es lamentable porque pues nuestras leyes mexicanas como tal nunca se han aplicado en situaciones como esta no somos los primeros ni seremos los últimos”, lamentó el señor Olarte.

En ese mismo tenor la señora Nancy Ramírez otra de las sobrevivientes reprochó que su tragedia la estén utilizando los partidos políticos con fines electoreros.

“Frustrada con mucho coraje impotencia de ver que pasan el tiempo y no hay una solución inclusive no vamos tan lejos acaba de morir uno de los imputados, ha fallecido también una víctima indirecta, sigue sin haber respuesta ¿qué es lo que esperan para que esto quede impune que sigan entonces falleciendo la gente para que quede? y lo que pues pues precisamente es eso que no lo hagan político es realmente que den soluciones a lo que estamos viviendo porque ahora salen no sé una señora que se nos ha dado como víctimas esa señora yo nunca he visto una audiencia ni siquiera es abogado”, reprochó la afectada.

Y es que uno de los 10 implicados, Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra de la Línea 12, recientemente falleció.

En el litigio iniciado hace dos años, en 2021, solo siguen adelante 14 víctimas que no cesan en exigir justicia y castigo no solo a los nueve procesados, entre ellos, Enrique Horcacitas Manjarrez, ex director general del Proyecto Metro. También, personajes que obviaron el mantenimiento del Metro como la extitular de ese sistema de transporte Florencia Serranía.

Las 14 víctimas no solo se quejan de la inacción del Poder Judicial y de la indolencia e indiferencia de la Fiscalía capitalina, sino de la imposición de supuestas víctimas indirectas que han sido utilizadas para golpear políticamente a las reales víctimas y partidos de oposición. Cómo no lo comentó el abogado de las víctimas Teófilo Benítez.

“Les demandaremos la reparación del daño moral por estar haciendo y utilizando como bandera a las víctimas de la línea 12 pero a las víctimas verdaderas no esas víctimas de papel que hace unos días y qué bueno que nos acompaña nuestro compañero porque vi que fue su su reportaje sus víctimas de papel esas víctimas que entrevistó toda vez de qué esas víctimas no aparecen en la carpeta principal”, aclaró el litigante.

El penalista y asesor jurídico de las 14 víctimas en litigo destacó que no existe interés en dar solución a este penoso conflicto y agregó y mostró que aún hay amparos que están en trámite y que tienen prácticamente paralizado el proceso, el cual tiende a prolongarse mucho tiempo más.