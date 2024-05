Con un llamado a la unidad como cada año, concluye la conmemoración del Día del Trabajo

Tras señalar que después de cuatro años de silencio el Presidente López Obrador volvió a recibir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el marco de las movilizaciones por este 1 de mayo. El dirigente de la sección nueve Pedro Hernández, reiteró la intención de la disidencia magisterial de realizar un paro nacional a partir del 15 de mayo.

“Definimos y tomamos por consenso que a partir del 15 de mayo tendremos una gran movilización aquí en la ciudad de México y a la que estamos invitando a todos a estar con los maestros de la coordinadora iniciaremos un paro indefinido a partir del 15 de mayo en las escuelas del país para exigir que las respuestas sean verdaderas no más dilaciones no más promesas incumplidas”, advirtió el disidente magisterial.

En su oportunidad el dirigente del llamado sindicalismo independiente y líder de los trabajadores telefonistas Francisco Hernández Juárez, dijo que a pesar de haber sacado a la mafia neoliberal del gobierno, los avances que se han logrado en materia laboral no han sido todos por voluntad del gobierno, sino por consenso de los trabajadores.

“No hemos logrado establecer las condiciones para una agenda que permita impulsar el desarrollo del mundo del trabajo y la mejoría permanente de las trabajadoras y los trabajadores”, reprochó Hernández Juárez.

Al tomar la palabra el senador por Morena y dirigente de los trabajadores. Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, se limitó a presumir las reformas que en materia laboral hizo la presente legislatura que está pir concluir

“Que hemos trabajado intensamente estos seis años en el senado de la República, en particular para modificar actualizar y modernizar la ley federal del trabajo y todas las leyes secundarias, hemos aprobado 160 iniciativas de ley todas en favor de la clase trabajadora de México, hemos publicado 15 reformas constitucionales provenientes del senado de la República que son mucho más que todas juntas de los siete gobiernos anteriores ni todas juntas llegan a los que hemos aprobado”, presumió el dirigente sindical y senador.

En su turno el dirigente del sindicato de pilotos aviadores Humberto Gual Ángeles, reprochó que aunque ha habido avances falta mucha voluntad política por parte del gobierno.

“Que a partir de esta última reforma laboral hemos tenido avances en el mundo sindical, pero también hay que ser claros y contundentes en decir que ha faltado profundizar y voluntad para que esta reforma laboral se haga costumbre en todos los trabajadores de México, existen limitantes existe falta de apoyo seguimos teniendo ataques basados en una estrategia que parece debilitar y aumentar el desorden”, acusó Gual Ángeles.

Presente en esta celebración Melitón Ortega padre de uno de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, justificó así su asistencia a esta celebración laboral.

“Que los padres y madres hacemos acto de presencia porque compartimos las luchas con ustedes de los campesinos, estudiantes, ama de casa, sindicatos democráticos del país, que han sabido organizarse para defender todos los derechos laborales sindicales sociales económicos que el pueblo trabajador necesita levantar la voz para poder estar a la defensa”, aseguró Melitón Ortega.

En tanto, Rodolfo González Guzmán dirigente de la CROM se pronunció en contra del recién aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Por esta cuenta concentradora donde existen aportaciones de miles de trabajadores y trabajadoras no tiene un reglamento y tiene una opacidad los trabajadores de México queremos que nuestras pensiones estén garantizadas a través de una que sea de las y los trabajadores no que sea una Ford que maneje el Estado sino que lo manejen directamente las y los trabajadores”, enfatizó el dirigente de la CROM.

El dirigente del STUNAM Carlos Morales dijo no entender cómo es que un proyecto de izquierda encabezado por el presidente López Obrador no los haya recibidos aún cuando ya está por concluir su sexenio y quedan muchas cuentas pendientes.

“Está por concluir este sexenio y no entendemos como un proyecto de izquierda no estamos todas y todos los trabajadores, tan no estamos hasta el día de hoy no hemos sido recibidos por el presidente de la República claro está que en este proyecto de transformación de este primer piso no contamos las y los trabajadores de este país”, aprovechó el dirigente de los trabajadores universitarios.

También hicieron uso de la palabra gente de la CROC, Isaías González, el dirigente del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad Arturo Zayún quiénes coincidieron en que si bien se ha avanzado en materia laboral, todavía quedan, muchos, pero muchos pendientes.

Esta desangelada celebración del 1 de mayo culminó alrededor de las 11 de la mañana, y antes de que sonar las campanas de la catedral, marcando el mediodía la plancha del Zócalo capitalino ya estaba vacía de los contingentes sindicales que partieron desde muy temprano desde distintos puntos de la ciudad como el monumento a la Revolución; el Ángel de la Independencia, Eje Central, Avenida 20 de Noviembre y Avenida Juárez.