La Ibero epicentro del cambio presidencial en 2012: Álvarez Máynez

Al sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, alabó a esta institución educativa de pura cepa jesuita reconociendo que en el 2012 fue el epicentro del cambio de guión en la contienda presidencial.

“Y me da mucho gusto estar en esta universidad que además fue el epicentro del cambio de guión en la contienda presidencial del 2012 si no hubiera sido por la comunidad estudiantil de la Universidad iberoamericana México hubiera tenido un país menos plural derivado de esa selección y no se hubiera visualizado muchos de los problemas que se conformaron con un gobierno que yo creo que encabezó la corrupción, la generación más corrupta de gobernantes que ha tenido México en su historia”, señaló Máynez.

Información en desarrollo...