Seguiré señalando a los políticos que han hecho daño al país, no me van a callar: Álvarez Máynez

Al sostener un encuentro con jóvenes del Estado de México, este domingo en el Centro de Convenciones de Naucalpan, el candidato a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, reiteró que no lo van a callar y seguirá señalando a través de sus spots de campaña, a los viejos políticos que han hecho daño a nuestro país.

“Me quieren bajar los spots porque digo que Peña Nieto es un ladrón, lo voy a seguir diciendo, me quieren bajar spots porque digo que los gobernadores de Morena están traicionando su palabra de no mentir, de no robar, y de no traicionar, lo voy a seguir diciendo aquí, llegó lo nuevo y lo nuevo es hablar con la verdad, lo nuevo luchar con todas tus fuerzas y lo nuevo es no descansar hasta construir un México de iguales en donde la gente viva feliz tenga derechos y pueda ver al futuro”, afirmó Álvarez Máynez.

