Ser pobre en México es un delito para el gobierno, Álvarez Máynez

Al sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Lasalle campus Morelia, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los vapeadores y sostuvo que para él esto no es delito por lo que se pronunció por legalizar el uso recreativo de la mariguana al sostener que el peor delito para el gobierno es ser pobre.

“Que los gobiernos dicen, el Presidente de la República dice en la mañanera que los vapeadores son ilegales, que la mariguana es ilegal yo lo que creo es que no es delito fumar mariguana y fumar vapeadores porque veo en todas las plazas que venden vapeador y veo en todas las fiestas de los ricos que muchos fuman mariguana y nunca van a la cárcel, el delito en México es ser pobre, eso es el delito para el gobierno”, reprochó el político emecista de 38 años.

El candidato presidencial de MC, reiteró que en nuestro país la justicia sólo es para los ricos porque son los legisladores quienes hacen las reglas y los integrantes del Poder Judicial las que las ejecutan, pero el problema es que nuestra Constitución dice cosas que sólo en la letra se cumplen y no en la práctica porque no todo mundo tiene para pagar un amparo o un abogado que lo tramite.

“Porque si tú tienes dinero y yo me fumara un churro de mariguana no voy a la cárcel porque tengo dinero para la fianza, para el amparo, porque tengo abogados o porque tengo conocidos que me podrían ayudar a no ir a la cárcel ¿por qué encarcelan a miles de jóvenes por posesión de mariguana? porque son pobres, se los encuentran en la calle y se agandallan y se ensañan contra ellos mientras los delitos más peligrosos los que generan más violencia, los que generan más inseguridad terminan en una larga cola de impunidad”, reprochó el llamado “Caballo Naranja”.

Por último Álvarez Máynez, se pronunció por no mirar la paja en el ojo ajeno, esto es dijo “no ver nunca lo que haya hecho otro gobierno bajo una lógica de todo bueno o todo malo, pues en todos los gobiernos” dijo, hasta en el de Peña Nieto que fue muy ladrón hubo cosas positivas.

“En todos los gobiernos, hasta en el de Peña Nieto que fue muy ladrón, hubo cosas positivas, hubo funcionarios honestos, en todos los partidos hay gente honesta en todos México necesita un gobierno donde estén las mejores personas las mejores ideas y las mejores causas más allá de fobias o fanatismos partidistas”, apuntó Álvarez Máynez.