La corrupción en México ha dejado un saldo de más de 551 mil millones de pesos: TOJIL

Hasta febrero del 2024, la corrupción en México ha dejado un saldo de más de 551 mil millones de pesos ($551,043,892,744.00) en posibles desvíos y daños patrimoniales, recursos operados en redes de lavado donde hay servidores públicos involucrados; entre otros.

Así se dio a conocer durante la presentación del “Corruptómetro” en el marco del Foro “La corrupción que se olvida mata” que tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia.

También se dio a conocer que en 372 de los casos registrados (66%) se ha anunciado o reportado la puesta en marcha de algún tipo de investigación oficial, ya sea de tipo financiero, administrativo o penal. En 179 casos (32%) no se ha informado o no se conoce de la existencia de alguna indagatoria oficial sobre los hechos publicados y en los casos restantes esta información no se pudo precisar.

Lo anterior significa que la mayoría de los casos de corrupción que visibilizan los medios no necesariamente se investigan.

En su oportunidad, el periodista de investigación, Arturo Ángel y colaborador de TOJIL apuntó que esta nueva herramienta digital servirá para:

“El corruptómetro le va a servir a la gente para que encuentre en un solo lugar todas las historias, artículos y reportajes de corrupción que se están publicando en los medios y para que a su vez pueda saber qué resultado y qué seguimiento ha tenido cada uno de sus casos además los pueden encontrar fácilmente que tengan un buscador con una palabra clave que puedan ver el monto del dinero, quiénes son los involucrados, qué partidos políticos están implicados y el segundo objetivo es hacer un seguimiento de sus casos es decir, conforme a lo que se va a reportando en los medios que la gente y todo sepamos cuantos de esos casos ya llegaron ante un juez o cuantos de esos casos ya se resolvieron con una sentencia”, explicó el periodista. —

Y aunque múltiples hechos de corrupción que se cometen en el servicio público y afectan al erario están tipificados como delitos, solo 173 de los 561 casos, que representan el 31% del total, avanzaron lo suficiente para que se abrieran los procesos penales correspondientes. Dicho de otra forma: menos de la tercera parte han sido judicializados.

Lo anterior significa que tenemos una impunidad superior al 98% en los casos registrados al momento dijo la codirectora y cofundadora de Tojil, creadora de esta plataforma Adriana Greaves Muñoz.

“La mayoría del dinero que se desvió era de salud, era de seguridad, que son temas específicamente que a los mexicanos nos importa más y sobre todo saber exactamente qué está sucediendo con esos casos que se investigaron , están llegando a buen puerto están siendo sancionados y pues la respuesta, nos estamos adelantando, es que tenemos una tasa del 98% de impunidad es decir todos los casos que vemos o leemos en algún periódico en un medio de comunicación nos indigna realmente no están llegando a ninguna sanción”, apuntó la abogada. —

Por su parte, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México, destacó justamente el hecho de qué aún en un ambiente de violencia y de amenazas al periodismo, muchos periodistas en el país se siguen atreviendo a publicar notas de corrupción que muchas involucran recursos públicos.

“Nosotros en artículo 19 hemos ubicado que el 50% de las agresiones contra la prensa son por la cobertura de corrupción y política es una cobertura sumamente riesgosa en el país más peligroso para ejercer el Prismo de las Américas y el país sin una guerra formalmente declarada también más peligroso a nivel mundial entonces evidentemente es un alto riesgo cubrir corrupción en un país que también tiene altos niveles de corrupción”, acusó el periodista. —

En este foro que fue moderado por el director y conductor de Así las Cosas AM en W Radio, Enrique Hernández Alcázar, también se dijo que el 55% de los casos consignados en El Corruptómetro (306) involucran a gobiernos, funcionarios, exfuncionarios, militantes o legisladores ligados a Morena y en algunos casos en solitario y en otros actuando con terceros ligados a otros partidos. Se trata del partido con el que se relaciona una mayor proporción de casos.