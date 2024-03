Estados tendrán la última palabra sobre desafuero de gobernadores: SCJN

En su sesión de este martes y a pesar de que las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, votaron en contra el resto de los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validaron que los congresos de los estados del país tengan la última palabra cuando exista un procedimiento de desafuero, por delitos federales, contra algún gobernador.

Los ministros que votaron a favor defendieron el argumento de que no se generarían “mantos de impunidad”, y quienes votaron en contra, coincidieron en señalar que habría impunidad para los funcionarios en proceso de desafuero y se pasaría por encima de las decisiones del Congreso de la Unión.

La propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat de reforma a la constitución de Tamaulipas que permitió al Legislativo estatal no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión y que, en su momento, blindó al entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia.

Para reforzar sus argumentaciones, el ministro Juan Luis González Alcántara recordó el proceso de desafuero contra el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando este se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y el impacto del caso, en el federalismo mexicano y las libertades de los congresos estatales.

Durante el debate de este martes en el pleno y al presentar su proyecto, la ministra Margarita Ríos Farjat aclaró que, en caso de investigaciones penales, sí se podrá proceder cuando el funcionario en cuestión concluya su encargo y no antes.

“Las facultades de la entidad perseguidora federal no se ven mermadas porque no se retira la inmunidad a funcionarios locales, pues es prerrogativa del estado esa decisión, y por ello no prescriben las conductas punibles, de manera que se puede proceder en contra de funcionarios locales una vez que dejen el cargo público que ostentan”, indicó la ministra.

