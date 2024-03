Gobiernos sólo ven a las personas como votos y no como seres humanos: Álvarez Máynez

Al ritmo de un jingle que sonaba “Presidente Máynez, Presidente”, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, fue recibido por alrededor de 500 mujeres en el Salón “Hemofilia” en Tabasco, en lo que fue su primer visita a la tierra del Presidente López Obrador.

Ante un público mayoritariamente femenino y a unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, Álvarez Máynez expuso que esta es una fecha que ha servido para visibilizar muchas agendas y muchas causas que no están en el centro de la discusión nacional ya que los gobiernos sólo ven a las personas como “votos” y no como seres humanos en particular.

“Lamentablemente muchas veces los gobiernos ven a las personas como votos no como seres humanos, no como personas sino como votos, y por eso se han olvidado de las niñas y de los niños, particularmente de las niñas. Por eso vamos a emprender programas complementarios a los que ya existen que nos ayuden a ir al siguiente nivel”, prometió el candidato presidencial.

En ese sentido, dijo que de ganar los comicios continuará con la lógica para que regresen algunos programas y se fortalezcan otros más como las estancias infantiles.

Al abordar el tema de la inseguridad puntualizó que lo que se necesita es quitar los viejos estigmas y paradigmas donde el poder sólo puede ser accesible para un mismo tipo de personas, y que, aunque hay muchas cosas que no nos gustan del actual gobierno, la solución no es que regrese el PRI o el PAN.

“Yo no creo, no pienso que la solución para las cosas que no nos gusten del actual gobierno, del actual gobierno de Morena, vaya a ser que regresen los bandidos del PRI del PAN que ya le fallaron a Tabasco que ya le fallaron a México, yo no creo que esas personas que ocasionaron muchos de los problemas que hoy tenemos creen que se nos va a olvidar dónde comenzó el problema de la seguridad, por qué nuestras jóvenes, por qué nuestras mujeres, por qué nuestras niñas no pueden salir a la calle, por esa política fallida, equivocada, que inició con los gobiernos del PRI y del PAN, este no es un problema que inició hace cinco años”, reprochó Álvarez Máynez.

Ya entrado en gastos, prometió un país de plena igualdad donde no importen el color de piel de las personas, sus preferencias sexuales o lugar de nacimiento, porque vamos a ser “un México de iguales”.