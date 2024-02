“Todo pinta para que continúe la transformación”, reitera AMLO

Desde Cajeme, Sonora, donde encabezó la inauguración del acueducto y sistema potable para el pueblo Yaqui, y en un discurso de apenas 15 minutos y no de una hora o más, como los que acostumbra, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su movimiento de la 4T continuará con quien lo sustituya, cuando le entregue la Banda Presidencial, pues así lo ha constatado en las calles.

“Todo pinta para que continúe la transformación, es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México, y estoy seguro que va a continuar el plan de justicia yaqui porque les falta todavía; a quien entregue yo la banda presidencial nos ayude, yo voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de las comunidades y de los pueblos yaquis, en beneficio de los pobres de México, que se siga ayudando a la gente humilde”, apuntó el jefe del Ejecutivo Federal.

Como de costumbre y ya entrado en gastos, nombró de manera honoraria al gobernador Alfonso Durazo Montaño como protector de los pueblos yaquis, para que así dijo, cuando yo me jubile y en el lugar que yo escoja para pasar mis últimos años, si así me lo permite el creador, esté tranquilo.

“Por eso aprovecho lo oportunidad para decirle Alfonso Durazo, porque él se va a quedar como gobernador más tiempo, que a él yo lo nombro nada más de manera honoraria nada más, ya le encargo mucho porque yo ya me voy a jubilar, de que en el caso de los pueblos yaquis, de los pueblos indígenas de Sonora van a estar bien protegidos por el gobernador Alfonso Durazo”, apuntó López Obrador. —

Antes, el gobernador de la entidad Alfonso Durazo Montaño calificó de histórica la visita del presidente López Obrador, al destacar que por primera vez en la historia “estas poblaciones (pueblo yaqui) contarán con agua” a pesar de que desde la administración del general Lázaro Cárdenas, tenían ese derecho pero nunca tuvieron el vital líquido.

El mandatario estatal promocionó el último libro de López Obrador “Gracias”, al señalar que es el mejor presidente del país en atención al pueblo yaqui y lo comparó con los presidentes Juárez, Madero y Cárdenas, y por eso será recordado por el pueblo yaqui, marcado por una lucha histórica que después de siglos cuenta con el agua potable.