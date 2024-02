Campañas de desprestigio las pagarán con votos el 2 de junio; Fernández Noroña

Al reunirse con organizaciones sociales y civiles afines a Morena, el diputado federal por este partido Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado a sus simpatizantes para contrarrestar lo que su consideración son campañas de desprestigio orquestadas desde la “derecha” al dar a conocer los teléfonos particulares tanto de su candidata presidencial como de uno de los hijos del presidente López Obrador y advirtió que esto se los cobrará el día de las elecciones.

En ese sentido, el enlace institucional con organizaciones sociales y civiles de Morena y también vocero de Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad porque alertó “vamos a vivir las elecciones más sucias que haya habido en el mundo”.

“Que lograr el relevo del compañero presidente López Obrador no será sencillo y porque la elección no va a ser un día de campo. Les adelanto desde ahora que vamos a vivir la elección más sucia ensuciada por la derecha que haya habido en el mundo, van a ser de México su laboratorio como lo han hecho; la gente dice cómo ganó Miley, pues con esas campañas de desinformación, no es que el pueblo argentino sea tonto, es que hicieron niveles de manipulación monstruosos con inteligencia artificial”, acusó el morenista.

