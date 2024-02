Puertas abiertas para comerciantes de Acapulco en la capital del país: CANACO-CDMX

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, afirmó que sigue abierta la puerta para los comerciantes de Acapulco, para que en Exporeforma, de manera gratuita, puedan comercializar sus productos, mismos que por las afectaciones que dejó el huracán Otis, en el puerto guerrerense, no han podido comercializarse, debido a que no han regresado plenamente a sus actividades.

En entrevista, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del sector terciario, recordó que la estrategia, “Acuérdate de Acapulco” que buscaba en los primeros días del año ofrecer espacios de comercialización aún puede realizarse, incluso, en marzo próximo.

“Trabajamos en su momento con la gente de desarrollo económico del gobierno, sin embargo, bueno pues creo que tuvieron otro tipo de alternativas, lo desconocemos …Fueron al zócalo no? Llegaron al zócalo, pero no, lo que pretendíamos hacer, que era mucho más acotado al comercio y que además permanecieran una semana, en un lugar en donde pudiera estar cerrado y la gente acudir; sigue de todos modos abierta la posibilidad no es que se haya concluido, pero nosotros insistiremos porque, pensando en los comerciantes, entonces nosotros seguimos convocando y en su momento esperemos que se pueda cristalizar antes de qué termine el mes de marzo”, acotó el líder del sector Terciario.

El presidente de la CanacoSerytur-CDMX, afirmó que hay disposición del sector privado de seguir apoyando al puerto y a su gente, por lo que no está cerrada la posibilidad de revivir el evento, ya que el apoyo para Acapulco sigue siendo un pendiente.

“Nunca es tarde y nos parece a nosotros que sin duda alguna podemos revivir este evento porque, aún no regresa la economía ni el aforo turístico en este caso en Acapulco, necesitan mucho apoyo y entonces estamos y seguimos dispuestos para apoyarlos y creo que la sociedad estaría presta a responder. Yo quisiera decirles, que yo no hablaré de un incumplimiento sino que nosotros los invitamos a nuestra casa y nosotros bueno está abierta la casa y si no acuden pues ya es una circunstancia que no depende de nosotros”, afirmó Rodríguez Cárdenas.

Por último, Cárdenas Rodríguez expuso que la disposición sigue, entre ellas, la oferta que el Consejo Coordinador Empresarial(CCE) hizo de trasladarlos a ellos y a sus mercancías sin costo a la capital del país y con cero costo de exposición, en un recinto como ese.