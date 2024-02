Exhorta INAI a instituciones públicas a proteger datos personales

El comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Adrián Alcalá Méndez, exhortó a las instituciones públicas a establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar un adecuado tratamiento de los datos personales y evitar filtraciones que pongan en riesgo la integridad de los titulares y sus familias

Durante su mensaje de bienvenida al Taller: El documento de Seguridad como herramienta en la mitigación del riesgo en la vulneración de los Datos Personales, impartido a sujetos obligados del estado de Nayarit, Alcalá Méndez planteó que de la misma manera en que las autoridades protegen a la ciudadanía en las calles, deben garantizar su derecho a la privacidad.

“Hemos visto recientemente cómo ha habido filtraciones de datos personales que impactan en la vida de las personas, puede impactar en su integridad, en su seguridad y la de sus familias, por ello, es importante este documento y sobre todo dar cumplimiento de la normativa”, afirmó el Comisionado Presidente del INAI.

Y es que el pasado 26 de enero los datos personales de los periodistas que han asistido a la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fueron filtrados en redes sociales, hecho que vulneró la información personal de los comunicadores.

En ese sentido, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, destacó la importancia de la capacitación en materia de privacidad y protección de datos personales en todo el país, al ser temas medulares y de interés de la sociedad, y donde el trabajo de los institutos de transparencia es cuidar los derechos humanos y la vida de las personas.

“Hoy queremos posicionar el Documento de Seguridad (…) ya que permite identificar riesgos para que no ocurran eventuales vulneraciones, hackeos o violación al principio de confidencialidad; además, permite trazar una ruta de acción en un momento dado (…) Lo que buscamos es acompañarnos, trabajarlo juntos y retroalimentarnos”, explicó la comisionada del INAI.

En su intervención, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia del INAI, consideró oportuna la realización del taller sobre el Documento de Seguridad, y recordó que el organismo garante nacional atiende permanentemente los casos de vulneración de datos personales.

“Cuando entregamos nuestra credencial, nuestro pasaporte para ingresar a cualquier lado, pues no se nos ocurre, o no sabemos, o alguien no preguntó sobre un Aviso de Privacidad, y entonces se desatan todas estas cosas que hemos conocido”, comentó.