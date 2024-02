Reinicia Aeroméxico vuelos a Corea del Sur

A partir del 1 de agosto del 2024, Aeroméxico reanudará operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Incheon en la ciudad de Seúl, Corea del Sur.

Mediante un comunicado la aerolínea mexicana detalla que ofrecerá un vuelo diario, lo que la coloca nuevamente como la única compañía aérea en América Latina que conecta ambos territorios.

En la salida desde México, la ruta hará una escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey; en tanto, desde Seúl volará directo a la Ciudad de México.

Además, se ofrecerán más de 12 mil asientos mensuales y la venta de boletos ya está disponible a través de los canales oficiales de Aeroméxico.

“Este es el segundo destino de la aerolínea en Asia, después de haber reanudado operaciones directas a Tokio en marzo de 2023. El reinicio de la ruta a Seúl duplica la oferta de la compañía en esta región y refuerza el compromiso que tiene con sus clientes conectando entre ambos mercados por placer o negocios”, expuso la firma.

Estos vuelos serán operados a bordo de equipos Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más modernos y amigables con el medio ambiente, que ofrecen diferentes opciones de servicio: Premier One, AM Plus y Turista.

Desde marzo de 2023, Aeroméxico retomó los vuelos a Japón, pues había suspendido sus conexiones con Asia después de la pandemia de covid-19.

Después de la emergencia sanitaria se lanzaron nuevas rutas, como la conexión con Italia.