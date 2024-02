Me voy contento porque durante mi Gobierno logré abatir la pobreza: AMLO

Desde la tierra de aquel inmenso indio zapoteco que nos legara las Leyes de Reforma, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse contento porque casi al término de su administración logró abatir la pobreza en nuestro país.

Al encabezar la inauguración de la carretera Barranca Larga-Ventanilla en el km 1+900 de la carretera Barranca Larga, en Yogana, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo Federal, para respaldar su dicho, dijo que ahí están las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Por eso me siento muy contento al término de mi gobierno, ¿qué creen que me tiene más contento que todo? Lo que más me tiene contento es que logramos reducir la pobreza en el tiempo que fui gobernante, que estoy actuando como gobernante, imagínese esa gran satisfacción el que a pesar de la pandemia acaba de salir hace relativamente poco el estudio del INEGI, y hubo una reducción considerable en la pobreza en nuestro país, y hubo una reducción también en la desigualdad económica y social, ya con eso ya puedo decir gracias a la vida que me ha dado tanto”, apuntó el primer mandatario.

