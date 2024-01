Sergio de Molinos, Premio Alfaguara de Novela 2024

Este jueves 25 de enero se dio a conocer en Madrid, España al ganador del XXVII Premio Alfaguara de Novela, acto que marca el inicio de la celebración del 60 aniversario del sello editorial. el premio consta de 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana y recayó por unanimidad en el escritor Sergio del Molino por su novela “Los Alemanes”.

Así lo dio a conocer desde la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el también escritor e integrante del jurado Sergio Ramírez.

“El jurado después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre seis novelas seleccionadas entre las 800 presentadas, decidió otorgar por unanimidad el 27 premio Alfaguara de novela dotado con $175 mil dólares a la obra presentada bajo el seudónimo de Patricia Bigger título y autor; una vez una vez abierta la plica resultaron ser “Los Alemanes” de Sergio del Molino”.

Para esta edición, el certamen contó con un jurado compuesto por autores emblemáticos de la editorial: Sergio Ramírez (quien lo ganó en 1998 con Margarita, está linda la mar y fue presidente del jurado en 2008), Juan José Millás (presidente del jurado en 2019), Rosa Montero (presidenta del jurado en 2012), Manuel Rivas (presidente del jurado en2013) y Laura Restrepo (ganadora en 2004 con Delirio y presidenta del jurado en2014), además de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara (con voz pero sin voto). Ninguno de los miembros del jurado ejerció en esta ocasión como presidente.

En cuanto a la novela ganadora, se destaca por una maestría para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española relacionado con la mutaciones del nazismo y con ondas consecuencias en el mundo actual; el oscuro secreto familiar que encierran un pasado amenazador capaz de destruir el presente que hereda a los hijos la culpa de los padres una novela apasionante que pone a prueba la conciencia de los personajes y que sacude la del lector.

Por su parte, el galardonado escritor Sergio del Molino hizo un pequeño apunte al señalar que su novela está dedicada a una persona que curiosamente no está mencionada en ella:

“Y nada solo quería hacer un breve recuento unas gracias y hacer un pequeño apunte acerca de la novela, en primer lugar así que me gustaría mencionar una persona que no está mencionada la novela pero a la que la novela está dedicada que es Pablo Biegger que es uno de los descendientes, un nieto de estos alemanes del Camerún al que yo tuve el gusto de conocer una persona muy importante que murió el año pasado y a quien está dedicada la novela. La novela no cuenta su historia pero sí que él se reconocería en todos los personajes y y toda su familia y su historia y su historia de sus abuelos y de él mismo está en parte contada ahí así que no quería dejar la ocasión de mencionarle ¿no? decir que esta novela pues está dedicada a él y in memoriam”.

En su oportunidad, Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara destacó que el tener un jurado integrado por otros ganadores del premio es un verdadero privilegio.

“Qué es muy emocionante ver como unos escritores leen, con qué respeto, con qué profundidad, con qué cuidado, todos los libros has ganado en franca lid y ha sido muy emocionante al final una frase que le dijo Manuel y se repitió una vez estaba el fallo claro esto es una celebración así que para un año de aniversario que mejor que tener una novela que sea una celebración que se publique que se escriba”

El premio Alfaguara es uno de los más importantes y prestigiosos que se otorgan a una obra inédita escrita en español, a esta convocatoria llegaron 800 manuscritos, 396 desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, 93 desde Colombia, 40 desde Estados Unidos, 20 desde Chile, 26 desde Perú y 12 desde Uruguay; el premio incluye una dotación económica de $175,000 una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela en todo el territorio de habla hispana este año la novela ganadora llegará a las librerías aproximadamente el 21 de marzo.