Nombran a la gobernadora de Banxico, banquera del año

La gobernadora del Banco de México (Banxico) Victoria Rodríguez Ceja, fue reconocida por la revista especializada The Banker como la banquera central del año 2024 de América, informó este miércoles el Banco Central en un comunicado.

“El reconocimiento se debe, entre otras razones, a adoptar una postura monetaria proactiva y establecer de manera oportuna y efectiva una tasa de referencia consistentemente enfocada en llevar a la inflación a su meta de 3%”, detalló el Banxico en su comunicado.

Y es que la revista destacó en su publicación la efectividad del Banxico para explicar por qué es necesaria una política monetaria tan restrictiva, que se refleja en su última decisión del 14 de diciembre, cuando mantuvo por sexta vez consecutiva la tasa de interés en el 11.25%, el mayor nivel en su historia.

El banco central ha adelantado que deberá mantenerla en ese nivel “por cierto tiempo”, mientras la inflación general de México se ubicó en el 4.46% en la primera quincena de diciembre, casi la mitad del índice de 7.82% con el que cerró 2022, el mayor nivel en dos décadas, recordó el organismo autónomo.

Por su parte la publicación especializada mensual de asuntos financieros internacionales propiedad de The Financial Times Ltd. y editada en Londres, Reino Unido, apuntó que “los esfuerzos del Banco de México rindieron frutos cuando la inflación empezó a descender en el último trimestre de 2022, aunque aún se mantiene por encima de la meta”.

Cabe señalar que cuando el senado de la República ratificó a Rodríguez Ceja, nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la primera mujer gobernadora del banco central en diciembre de 2021, fue blanco de las críticas de los senadores de oposición quienes sostuvieron que carecía de “reconocida competencia en materia monetaria”, como obliga la Ley del Banco de México, por lo que vulneraba la autonomía del banco central.