Señala AMLO “autoritarismo” en manifestaciones de Argentina

Criticó nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Argentina, ante las manifestaciones contra las medidas económicas del nuevo mandatario de ese país, Javier Milei, quien ha propuesto sanciones y cárcel para manifestantes.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario señaló que en ese país existe manipulación de la información por parte de los medios para no hablar del número de personas inconformes ante la actuación de medidas que dijo son autoritarias.

“Yo creo que sólo se van a ir dando cuenta hasta los que votaron pensando que iba a haber un cambio y que la libertad, imagínense, utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad pero así son, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, ahora lo hicieron bien porque las organizaciones en Argentina convocaron y todo ordenado y llamando a que la manifestación fuese pacífica creo que aportaron una fianza”.

Llamó a la población no caer en actos violentos pues mencionó que ello y el autoritarismo lo único que genera es miedo para que la gente no manifieste sus inconformidades

“Yo dije desde el principio y sostengo es de que se debe de evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia, hay muchas maneras de protestar, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y hay muchas formas de hacerlo y son eficaces, y no se pone en riesgo a la gente porque por lo general la derecha, el conservadurismo es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza”.

Aseguró que en Argentina se busca imponer el modelo neoliberal que ya va de salida en México, que se dedica a privatizar los bienes públicos y a pasar a la gente deudas privadas,

“Bueno eso que va de salida aquí es lo que está entrando como novedad en Argentina pero el origen si se hace el análisis, el primer país donde se aplica, se empieza a vender lo público y a privatizar ganancias, eso que no se olvide, el modelo neoliberal significa privatizar ganancias y socializar pérdidas”.

Esos sí aclaró que estos señalamiento que hace, no tienen la intención de entrometerse en la vida de Argentina, sino que lo que busca es destacar la manipulación de la información que hacen los medios en aquel país.