Garantiza AMLO continuidad de la 4T en 2024

En el 2024 está garantizado que continúe el proceso de transformación, pues “ya no hay marcha atrás”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tierra natal Tabasco y aunque no se comprometió al dar nombres aseguró, que quien lo vaya a sustituir en la Presidencia de la República el año entrante va a continuar “muy probablemente” todos los programas de bienestar en beneficio del pueblo.

Acompañado por el gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino, durante la supervisión del tramo Coatzacoalcos-Palenque del Tren Interoceánico, al llegar a la estación de Teapa, Tabasco, y ante decenas de pobladores, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que si hubiera riesgo de que no se continuara con su proyecto de transformación, él personalmente. expresaría su preocupación.

López Obrador afirmó que no es el caso. “No se preocupen por el futuro: está garantizado, va a continuar la transformación. Ya no hay marcha atrás. Vamos a continuar con este proceso de transformación. Se va a seguir yendo al carajo la corrupción en nuestro país. Nada de corrupción, nada de que sean unos cuantos como era antes los que se robaban el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Eso ya no, eso no lo quiere el pueblo de México, por eso no se preocupen, ya despertó la gente”, enfatizó el Primer Mandatario.

Para reforzar lo anterior apuntó que “ya el pueblo está muy avispado, muy politizado y saben muy bien lo que le conviene, por eso vamos con mucha fe (…) y les digo, está garantizado el relevo”.

López Obrador aseguró que no se tendrán problemas hacia adelante sino el mismo le diría al pueblo de México “estoy preocupado porque a lo mejor va haber un retroceso, se va dar marcha atrás” pero enfático señaló: “No, vamos a seguir hacía adelante”.

Por último, también aseguró que quien lo sustituya en la Presidencia de la República muy probablemente le dará continuidad a todos los planes de bienestar en beneficio del pueblo. “No se preocupen por eso. Vamos hacia adelante a seguir luchando”, finalizó.