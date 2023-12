No tenemos acuerdo vergonzoso con Israel ni otro país: AMLO

Sin acuerdos vergonzosos ni en lo obscurito entre México e Israel, fue la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir que su administración mantendrá su neutralidad ante el conflicto entre Israel y Hamás.

Después que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a Israel iniciar una investigación por la “posible perpetración de un crimen de guerra” por parte de sus fuerzas armadas en Gaza, el Primer Mandatario fue cuestionado del motivo por el cual no ha condenado las violaciones y posible genocidio en Israel.

“Y sí queremos un cese al fuego y queremos que termine esta confrontación y lamentamos mucho, mucho, mucho, el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento… pero no podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida porque consideramos que no nos va a ayudar no sólo a México sino, no nos va a ayudar a los que queremos que haya paz en el mundo, a conseguirla si polarizamos este enfrentamiento”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional insistió que México sí ha votado por terminar el conflicto y negó que no se haya dado un pronunciamiento fuerte por la solicitud de extradición de su gobierno, de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado por violaciones en el caso Ayotzinapa y por el empresario Andrés Roemer, señalado de abuso sexual.

“Sí hemos actuado, hemos votado en la ONU por la negociación, el acuerdo, por detener el fuego y lo vamos a seguir haciendo, acaba de haber una votación y México se manifestó por eso y hubieron países que estuvieron en contra de detener el fuego… aclarar algo, nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel ni con ningún gobierno del mundo porque mencionaste a Zerón, nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas ¿cómo vamos a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas?”

Recordó que envió dos solicitudes a las autoridades de Israel donde ha manifestado su descontento por evitar la extradición de Zerón de Lucio.

“Le he dirigido dos cartas a primeros ministros de Israel planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y otros delitos pero esa es una relación de otros tipos y en las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito también para que esto quede claro que es una decisión que hemos tomado y consideramos es lo más adecuado”.

Insistió que la política de México ha sido la búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos sin uso de la fuerza al calificar como irracional las guerras que puedan darse en el mundo.