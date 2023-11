Viene una etapa nueva para Acapulco, una etapa mucho mejor: AMLO

Una nueva etapa aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador para Acapulco y Acayuca de Benitez, tras el paso del huracán Otis que dejó hasta el momento 50 personas muertas y 30 personas desaparecidas.

Desde la 12 Región Naval en Acapulco, el Primer Mandatario celebró el trabajo conjunto entre gobierno y el sector empresarial para apoyar a los afectados, sin embargo mantuvo el llamado a la unidad para lograr una reconstrucción para más de 250 mil viviendas.

"He estado en seis ocasiones en Acapulco, he venido casi o cada semana, cada cinco días estoy aquí, y voy a seguir viniendo y no están solos los acapulqueños ni la gente de Coyuca, vamos a seguir respaldando y apoyando a los damnificados, ahora que se requiere, viene una etapa nueva, una etapa mucho mejor para Acapulco".

En la mañanera de este jueves, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar destacó un total de 274 mil viviendas que sufrieron daños para lo que se entregarán para limpieza 8 mil pesos del 29 de noviembre al 7 de diciembre. El presidente López Obrador mencionó que para la reconstrucción se darán entre 35 mil a 60 mil pesos en dos exhibiciones.

"Dos pagos, el primero del 8 de diciembre al 21 de diciembre, todo esto va a ser de acuerdo a los apellidos, de una ves a los malandros, les mandamos a decir que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre".

Se recordó que por parte Infonavit se suspendió el cobro de vivienda por seis meses y podrá activar los seguros para afectados. El Fovissste brindará préstamo de nómina por 40 mil pesos. López Obrador indicó que también avanza la entrega de paquetes con enseres domésticos, adquiriendo incluso en el por lo que reconoció que aún llevará tiempo.

"Hablé con el presidente de China y le pedimos apoyo también y la secretaria Alicia Bárcenas (Relaciones Exteriores) que está aquí, va a salir a China y a Corea del Sur con los empresarios mexicanos también se está haciendo un esfuerzo para que lo más pronto posible se tengan estos paquetes de electrodomésticos, esto también informarle a la gente para que no se desespere, es para todos nada más que tenemos que irlos consiguiendo, en el caso de Tabasco creo que fueron cien mil y nos llevó como diez meses conseguirlos todos los paquetes acá nos va a significar una cantidad mayor".

Incluso López Obrador agradeció al sector empresarial porque dijo han apoyado desde el primer día para atender a los afectados e indicó que ahora se acordó la venta a precios bajos, de materiales de construcción.

"Ayer se hizo el compromiso, una reunión que tuvimos con los representantes del sector empresarial de que se va a procurar que lo que se venda de materiales de construcción en Acapulco se va a vender a precios más bajos que el resto del país y estamos seguiros que van a cumplir con este compromiso para que a la gente le alcancen sus recursos".

Destacó que se mantienen los acercamientos para cumplir el compromiso de realizar en 2024 el Tianguis Turístico. En este escenario Antonio Hernández Venegas, presidente de Grupo Mundo Imperial indicó que ya comenzó a brindarse atención hotelera.

"Me da gusto ver mantas que dicen ya abrimos, suites disponibles y estimo que hoy hay una oferta de alrededor del 4% primero Dios a partir del 15 de diciembre próximo espero que tengamos un promedio del 20% y previo a la Semana Santa confió que andemos ya en el 40 o 50%... hoy tenemos ya comprometidos 30 congresos y convenciones para el año 2024, afortunadamente quiero decirles que estas convenciones y congresos ya estaban contratadas previamente y hemos tenido la enorme satisfacción de que se ha reafirmado la confianza en nosotros y que no debemos bajo ninguna condición de defraudarlo, vamos a cumplir satisfactoriamente, nadie canceló".

Respecto a los avances Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya se restableció al 100 por cierto el suministro eléctrico de dos mil 850 usuarios sin embargo indicó que aún quedan pendientes para el servicio de cinco mil 900 usuarios, también destacó que el 64% de luminarias se encuentran en buen estado y el resto se prevé estén en funcionamiento antes de navidad. En tanto, la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio a conocer las afectaciones a escuelas de nivel básico y el eventual retorno a clases en la entidad.

"Mil 43 inmuebles de los cuales tenemos daño menor en 202, daño moderado en 420 y daño severo en 363... el día 21 de noviembre se empieza la reactivación de actividades escolares hoy podemos decir que tenemos 127 escuelas en actividad en clases, de todos los niveles, conseguimos y ya se entregarán un millón de libros de texto gratuito para todos los alumnos de educación básica que así lo requieran del programa de becas de educación básica se incrementó a 45 mil familias de ese apoyo, ya se han inscrito al día de hoy 10 mil 500 familias".

Al cumplirse un mes del impacto del huracán Otis, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó que se han desplegado 24 mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y de la Guardia Nacional para apoyo a los damnificados y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que arrancará el Tianguis del Bienestar para entregar a los afectados ropa, calzado, utensilios de cocina, telas y más artículos a los afectados por el paso del Huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero.