Mañanera del jueves será en Acapulco

• Se registran 313 casos probables de dengue tras el paso de Otis

• Lamentó que tormenta de amparos detuvo que fideicomisos del Poder Judicial apoyen a afectados

Será poco antes de cumplir el mes del paso del huracán Otis cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, realice una “mañanera” en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo al propio Mandatario, ello ocurrirá el próximo jueves para dar a conocer un informe general de afectaciones, número de desaparecidos y fallecidos, así como el avance de entrega de apoyos.

“En la tarde tenemos otra reunión de evaluación y en el jueves se va a hacer un informe general y aprovecho para que la gente de Acapulco esté pendiente a través de la radio, la televisión, donde se pueda, en internet, porque vamos a dar a conocer cosas importantes por ejemplo la entrega de los recursos, de qué manera se van a llevar a cabo”.

Aunque detalló que viajará desde este miércoles evitó hablar de una posible reunión con afectados en esta sexta visita pero consideró que se trabaja con intensidad con más de 40 mil servidores entre militares y civiles.

“Hemos entregado miles de despensas, está funcionando las cocinas, no falta el agua, se restableció la comunicación en las carreteras, desde el primer día la autopista y el restablecimiento del servicio eléctrico, ya estamos empezando a reabrir escuelas para el regreso a clases”.

Sin embargo, tampoco conoció el número de escuelas reabiertas. En tanto el secretario de Salud Jorge Alcocer, dio a conocer que ya se registran los primeros casos de dengue en la región tras el impacto de Otis.

“A la vigilancia epidemiológica de Dengue, en Acapulco hay 313 casos probables, 23 confirmados y en Coyuca de Benítez, nueve probables sin haber todavía confirmados, en la estrategia del control de vectores mediante nebulizaciones espacial y térmica, se han cubierto a 510 mil 113 personas y mañana se agregará la nebulización aérea”.

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo Federal, nuevamente hizo referencia a lo prometido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para la entrega de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del poder judicial, para atender a los damnificados de Acapulco sin embargo lamentó la tormenta que dijo, se dio de amparos para evitarlo.

“En eso estábamos cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo, es más no se afectan derechos laborales porque está autorizado el presupuesto sin embargo no quiere, y siento que había de parte de la Presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado sin embargo, está rodeada, ese es el problema de la autoridad que no es libre”.

Insistió que se tienen “grupos de intereses” que están evitando que se liberen esos recursos a pesar que indicó que Norma Piña le envió un oficio donde daba fe, que hubo un acuerdo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados donde se decide regresar a la tesorería de la federación los 15 mil millones de pesos para que se apoye a los afectados por el huracán por lo que enfatizó, todos tendrán que esperar a que el mismo poder resuelva.