“El Gobierno ni autoridades locales se prepararon para la llegada de Otis”

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Sergio García Gutiérrez, asistente de la Convención Minera que se realizó en un hotel de Acapulco el día que el huracán Otis azotó al puerto declaró que nadie les dijo la magnitud del fenómeno, no hubo presencia del Ejercito o de la Marina, el Gobierno ni las autoridades locales se prepararon para prevenir a la población.

“Se demoro la inauguración, la gobernadora iba a ir, no fue… se demoró más de dos horas… No vimos que fuera a tiempo y decidimos regresarnos al hotel… empezó a llover, todavía hubo mucha gente que estuvo cenando y nadie dijo nada. Se inauguro a las ocho treinta, hubo gente que se quedó… para regresar hubo muchos problemas, fue el secretario de Gobierno de Guerrero y aún así no dijeron nada”.

Sergio García Gutiérrez dijo que lo más fuerte del huracán se registró de las doce a las dos de la mañana, no implementaron protocolos en los hoteles, la zona Diamante está totalmente destruida, los saqueos comenzaron el miércoles en la noche por la falta de comida y agua.

Sobre cómo salió de la zona de desastre informó que lograron salir por Chilpancingo, partieron el jueves en la mañana, tomaron la autopista entre bloqueos, caravanas y derrumbes.