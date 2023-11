En Acapulco los daños por "Otis" son cuantiosos: AMLO

Los daños que dejó a su paso el huracán Otis por Acapulco y otras localidades en Guerrero fueron cuantiosos reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar que se han destinado 61 mil millones para la reconstrucción pero sin límites presupuestales.

Sin dar mayores detalles, desde Palacio Nacional el Primer Mandatario recordó que no sólo se vieron afectadas viviendas y hoteles, sino también restaurantes y pequeños comercios a los que se buscará apoyar con el Plan General anunciado hace unos días.

"Sobre los daños sí son cuantiosos porque se afectaron los 334 o 337 hoteles, no quedó uno sin una afectación, quedaron las estructuras de concreto o acero pero todo lo que tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó y desde luego instalaciones eléctricas, hidráulicas entonces es cosas de tener una idea de cuánto podría costar cada hotel".

Aclaró que por el momento el apoyo será dirigido a Acapulco y Coyuca de Benitez a pesar de la afectación del huracán en alrededor de 40 municipios de Guerrero. López Obrador nuevamente señaló a opositores porque dijo, utilizaron junto a medios de comunicación, esta tragedia con fines políticos.

"Ha quedado de manifiesto, fue lamentable y un error de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales, claro que tenemos diferencias políticas y electorales, son proyectos distintos contrapuestos de nación, declara el presidente Fox en contra, el presidente Zedillo, el ex presidente Calderón, es entendible porque somos distintos".

Ante las críticas del sector empresarial por el plan de reconstrucción, el presidente López Obrador dijo que se apoya a todos pero en especial a los más desprotegidos.

"Pues se ayuda a todos pero se tiene que ayudar más a la gente pobre a la gente más necesitada que es la mayoría, hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles no tienen estufa, no tiene refrigerador en sus casas primero tiene que ser a ellos, primero la alimentación a todos pero darle preferencia a los más necesitados, pero también en el censo que se está levantando se incluye a empresarios pequeños, medianos comerciantes".

El Jefe del Ejecutivo Federal lamentó que por este y otros temas, se mantenga una campaña en contra por supuesta negligencia para atender la emergencia y aseguró que él cumplió con su labor y tiene la conciencia tranquila.

"Hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados, pues la verdad ayer me acordé bastante de Manuelita, mi amor, mi madre que era muy buena como todas las mamás y está en el cielo y ella no está sufriendo o padeciendo por eso, y en mi caso pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber".

Al informar que se registran 46 fallecidos y 56 personas no localizadas por el huracán, la coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, rindió un informe de las acciones de apoyo a la población entre las que destacó el avance en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, agua y gas.

"El avance en el servicio eléctrico es muy superior, muy avanzado señor presidente, casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca, continúan dos mil 900 electricistas quienes están levantando hasta el momento seis mil 143 postes que ya están instalados, se tienen distribuidas 152 pipas y cisternas de agua... actualmente se tiene una población con el servicio de agua potable de 350 mil habitantes, en lo que respecta al gas estacionario y a través de cilindros se ha rehabilitado en su totalidad la repartición en los domicilios".

Respecto al avance del censo para el apoyo gubernamental, señaló que dos mil 3 servidores de la nación llevan 71 mil 367 censos en viviendas y en micro y medianas empresas y en lo que respecta a habilitación de estaciones de Pemex se da servicio en 36 estaciones de 72, es decir el 50% ya está habilitado.