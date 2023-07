In da house: Sonido el faraónico polymarchs

En entrevista con Martha Debayle en W, Apolinar Silva de la Barrera, fundador y director de Polymarchs.

Víctor Estrella Martínez. DJ de Polymarch.

Abel Rodríguez Rodríguez. MC/Locutor.

IG: polymarchs_oficial // FB: Polymarchs.

Orígenes (1973-1978)

● Apolinar Silva De La Barrera creó Polimarchs después de ingresar en el IPN para estudiar mecatrónica.

● Quería un colectivo o sonidero con un sistema de sonido, un espectáculo de luces y un DJ que tocaba frente a la multitud.

● Apolinar le contó la idea a su hermana María, que aceptó ayudarle y, con sus hermanos formaron el colectivo a principios de la década de 1970 y fusionaron sus nombres como tal: Apolinar (POLY), María (MAR), Elisa (a la que apodaban "Lichi")(CH) y añadieron la S de su apellido Silva: POLYMARCHS

● La formación original estaba formada por Apolinar y su amigo Jaime Ruelas como DJ principales y su hermana Mary como presentadora de los eventos.

● El famoso logotipo de Polymarchs, que todavía se utiliza hoy en día, fue creado por Jaime Ruelas mientras estudiaba diseño gráfico.

● Los volantes originales de los eventos en los 80 consistían en una mascota vikinga, pero a sugerencia del DJ de radio, Mario Vargas, empezaron a poner figuras egipcias y llamarlo: "El Faraónico Polymarchs".

● Polymarchs no fue el primer sonidero formado en la Ciudad de México, pero sí fueron uno de los pocos que no tocaban cumbia o salsa, sino pura música disco.

Inicios: 1980-1984

● Marco Antonio Silva De La Barrera, “Tony”, sobrino de Apolinar, quiso unirse al negocio familiar siendo el nuevo DJ del sonidero.

● Apolinar mete un grupo de baile sobre el escenario y pone a Tony a cargo de la coreografía.

● Mary deja Polymarchs y funda su propio sonido: Ramsés.

● La música disco dio paso al Hi-NRG y al ítalo-disco y Polymarchs no tardó en ponerlo en su repertorio para grandes espacios.

● Gloria Gaynor y Sylvester James dieron show junto con Polymarchs. Los carteles y boletos de este evento hoy son considerados objetos de colección.

La cima del éxito: 1985-1998

● Muchos sonideros unieron sus fuerzas y colaboraron juntos en un espectáculo, encabezados por Polymarchs en la "Guerra de Sonideros".

● Aquí se unieron sonideros famosos con formatos similares como WINNERS, SOUNDSET, PATRICK MILLER y VALENTINO.

● En 1986 Polymarchs llenó el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con más de 32,000 fans. Sylvester James salió a actuar.

● 1989 Polymarchs contrató al grupo canadiense de música disco Tapps y al grupo de música disco italiana "Kinky Go".

● A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, los estilos Hi-NRG, Italo disco y Eurobeat perdieron popularidad en México y fueron sustituidos por estilos Eurodance que metían el house y el techno.

La muerte de Tony (1998)

● Durante la década de 1990, Tony Barrera era reconocido por ser DJ y coreógrafo de Polymarchs.

● En 1998 Tony Barrera es asesinado.

● La muerte de Tony fue reconocida por la comunidad local de la vida nocturna en toda la Ciudad de México.

● Discos Musart hizo una recopilación de todas las canciones que grabó en los años 90 y las publicó en un CD titulado "Tony Barrera - 1963-1998".

● Muchas de las rutinas de baile de Tony siguen siendo utilizadas por el colectivo hasta el día de hoy.

● La muerte de Tony también fue lamentada por la comunidad de DJ mexicanos, y algunos DJ le atribuyeron el título de "DJ número 1 de México".

● Polymarchs sigue celebrando homenajes a Tony en sus actuaciones, los más importantes en 2002 en el Zócalo, en 2003 con motivo del 5º aniversario de su muerte y en 2008 con motivo del 10º aniversario de su muerte.

Años recientes (1998-presente)

● Tras la muerte de Tony, Apolinar contrató a Víctor Estrella, ex DJ de WINNERS, como el DJ de Polymarchs.

● Polymarchs siguió mezclando música eurodance hasta 2001, año en el que decidió introducir más estilos de música.

● Polymarchs también regresó los formatos Hi-NRG e Italo disco en muchos de sus programas.

● En 2003, Polymarchs organizó un homenaje a su DJ eterno, Tony Barrera, trayendo a Tapps para que actuara en vivo.

● En 2005, volvieron a actuar en el Zócalo y rompieron récord con 90,000 personas. Este ha sido el mayor éxito de Polymarch.

Top HI-NRGY de todos los tiempos:

1. Donna Summer, I Feel Love (1977)

2. Sylvester, You Make Me Feel (Mighty Real) [1978]

3. Patrick Hernandez, Born to Be Alive (1979)

4. Frankie Goes to Hollywood, Relax (1983)

5. Dead or Alive, You Spin Me Round (Like a Record) [1985]

6. Bananarama, Venus (1986)

7. Donna Summer, This Time I Know It's for Real (1989)

8. Paul Lekakis, Boom Boom (Let's Go Back to My Room) [1987]

9. Pet Shop Boys, Always on My Mind (1987)

10. Divine, Walk Like a Man (1985)

Leer más: Día internacional del DJ