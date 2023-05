‘Emilia’, una obra que reivindica a las mujeres que han hecho historia

Seguramente has escuchado la frase de “lo que no se nombra, no existe” y no hay ejemplo más terrible de esto que la historia de Emilia Bassano.

No es un secreto que históricamente la verdad sobre la creación, la literatura, las matemáticas o cualquier rama que deje evidencia de la existencia y los avances de la humanidad, ha sido escrita en su mayoría por hombres.

Y a ver, nada en contra de ellos pero de pronto hay que visibilizar también a las mujeres más importantes en la historia y resignificar entonces el lugar que ocupamos en la esfera pública.

‘Emilia’ es una puesta en escena que ofrece comedia, sátira, sororidad y muchas historia que se unen en una sola voz para reclamar nuestro derecho a ser vistas y ocupar cualquier espacio. Checa la entrevista completa con Coty Camacho, una de las protagonistas de esta historia que nos recuerda que nuestro momento es ahora.