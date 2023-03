De todos y ningún lugar, Residente le canta a Cumbre Tajín

El segundo concierto masivo a cargo del puertoriqueño Residente llenó las expectativas este jueves, casi dos horas de emociones a flor de piel, energía desbordante a un solo coro en el Nicho de la Música.

Catorce temas de su reportertorio más destacado hicieron que las y los veracruzanos que arribaron al Parque Temático Takilhsukut sintieran y se atrevieran a sacar sus mejores pasos de slam.

Pa divertirme, el medley Flow HP, Chulin, Atrevete, Cumbia, Baile de los pobres, El Aguante, Pa'l Norte, Fiesta de Locos, Muerte en Hawaii, La vuelta al mundo, Latinoamérica, This is not America, El futuro es nuestro, No hay nadie como tú, Vamos a portarnos mal dieron cuenta de porque el Festival de la Identidad trasciende.

Residente en Cumbre Tajín 2023

Previamente los originarios de Xalapa, Los Tianguis y Los Aguas Aguas pusieron el ambiente con ritmos de cumbia, ska, jazz y algo de rock.

La cartela musical de esta edición ha sido planeada por el Gobierno del Estado para atraer a públicos de todos loa gustos. No te pierdas este viernes a Molotov, La Gusana Ciega y Javier Blake.

Consulta el programa cultural y la cartelera de artistas en

http://www.festivalcumbretajin.com.mx/