Esta elección define el futuro del país: Ignacio Mier

El coordinador parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que en estos comicios se juega el futuro del país, y los ciudadanos decidirán si apuestan por la transformación o por el retroceso, es decir, avanzar hacia un camino más justo e igualitario o retornar al régimen de corrupción y desigualdad.

Entrevistado momentos después de emitir su voto en Cholula, Puebla, el morenista, sostuvo que su partido le apuesta a un país competitivo pero sin desigualdad.

“Pues es el futuro del país. El avanzar en la transformación o el retroceso y regresar al viejo régimen, al "ancien régime" dicen los franceses y eso representa, y la gente lo sabe, mayor corrupción, representa desigualdad, un manejo desigual del presupuesto y nosotros nos apostamos por un camino más justo, más igualitario y un país en competitividad, pero sin desigualdad”.

Cuestionado sobre promesas incumplidas de los gobiernos poblano y federal así como la decepción que ha provocado Morena, Ignacio Mier dijo que este es el momento de refrendar su apoyo o su rechazo a las autoridades y representantes.

“Este es el referéndum, aquí está la oportunidad para toda esta gente de expresar y de calificar el desempeño de sus autoridades y de pensar y razonar libremente por quién van a decidir y evaluar cada nivel de gobierno y de representación, tanto estados como municipios y también el Congreso”.

El líder de los actuales diputados federales de Morena, exigió nuevamente que el árbitro sea imparcial, que garantice la legalidad, que no se carguen los dados para nadie, que no haya uso de recursos públicos, que los gobiernos cumplan con su obligación de garantizar que la gente se pueda expresar libremente y que no estén acuartelados permitiendo que haya desmanes, que las autoridades no se hagan ojo de hormiga ni se hagan patos.

Sobre la violencia pre electoral, Ignacio Mier, consideró que hay quienes están interesados en generar un clima de terror, un clima de miedo para que la gente no participe, pero afortunadamente el pueblo de México, ha expresado que se pueden revelar contra esos miedos y participar para emitir su voto.