Alerta de la Iglesia por las redes sociales: La Arquidiócesis Primada de México pide no caer en mensajes de odio y desinformación

Al asegurar que la sociedad en México está herida por la violencia, la polarización y la desconfianza, la iglesia católica, destacó el mensaje del Papa León XIV para no dejarse llevar por el contenido de las redes sociales, ni dar por cierto lo que en ellas se transmite.

¿Cuáles son los riesgos de las noticias falsas según la Iglesia?

A través de la editorial de “Desde la Fe”, la Arquidiócesis Primada de México, convocó a tener cuidado con las redes sociales ya que afirmó, pueden acercarnos a la verdad o encerrarnos en burbujas donde sólo se escucha o se pone atención a quienes piensan igual.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: La inseguridad en México no perdona, ni a la Iglesia

Señaló que es necesario preguntarse antes de publicar, si es verdad, justo o ayuda y si el contenido respeta la dignidad de las personas o a acercan a alguien a Dios o sólo alimenta un enojo y es que enfatizó:

“No basta con denunciar las mentiras o las verdades a medias del mundo digital si nosotros mismos difundimos rumores, ataques, burlas o contenidos que deshumanizan”.

En el texto, recordó que una mentira “puede viajar más rápido que una explicación; un audio o un video fuera de contexto puede destruir la fama de una persona; una noticia falsa puede sembrar miedo, odio o división, incluso dentro de la Iglesia. Y quizá lo más preocupante es que muchas veces ya no compartimos lo que sabemos que es cierto, sino lo que confirma lo que queremos creer”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Emanuel Shaleta? El obispo arrestado por lavado de dinero que está causando polémica mundial

Los tres caminos del Papa para navegar en la era digital

La iglesia católica señaló que en la actualidad las personas viven conectados como nunca y las redes abrieron espacios para el ámbito laboral, de encuentro, evangelización, denuncia y entretenimiento, pero también han creado un espacio frágil en el que se confunde la popularidad con la autoridad y la emoción del momento con la realidad completa.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Sarah Millally: La arzobispa reconoce a víctimas de la Iglesia dijo “No podemos olvidar 1400 años de daño”

Ante este escenario, refirió que el Papa propuso tres caminos: silencio, búsqueda de la verdad y escucha de la Palabra de Dios.

“El silencio es el espacio interior donde dejamos de ser arrastrados por mil voces y comenzamos a preguntarnos qué construye y qué destruye. Sin silencio, todo ruido parece urgente; pero con silencio, aprendemos a distinguir la voz de Dios de las voces que manipulan”.

Síguenos en Google News y encuentra más información