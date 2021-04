Un video de David Monreal se hizo viral en redes sociales donde muestra el momento exacto en que toca inapropiadamente a una mujer durante un mitin en el municipio de Juchipila. Aquí te damos los detalles:

Momento exacto del tocamiento inapropiado de David Monreal:

Durante el evento del pasado martes, el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas realizó un recorrido por las calles del municipio junto a simpatizantes y su hermano, Ricardo Monreal.

Como se muestra en el video, David Monreal decidió caminar cerca de una banqueta para saludar a los asistentes. En ese momento, el candidato pasó su mano por la cintura de una mujer e inmediatamente después le dio una nalgada.

Ella, quien posteriormente fue identificada como Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia municipal Juchipila, reaccionó llevándose las manos atrás.

El candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas @DavidMonrealA nalguea a una mujer, que medios locales identificaron como Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila.



Respuesta de Rocío Moreno ante lo sucedido:

Horas más tarde de lo ocurrido en el mitin, la candidata al gobierno de Juchipila difundió un mensaje en el que señala que el video daña su integridad y la de David Monreal.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, señaló.

Rocío Moreno, candidata de Morena, pide que "no la utilicen para dañar el movimiento".



Así las cosas.



David Monreal niega el tocamiento y se hace llamar feminista:

En entrevista, David Monreal señaló que el tocamiento a su colaboradora nunca sucedió y que los videos luego son manipulados. De igual forma, manifestó que esto solo ocurrió para “manchar” su imagen.

“Primero, es una mentira, mentira, mentira, mentira, es una mentira; segundo, mi respeto absoluto como siempre ha sido a la mujer, soy un feminista”, señaló el candidato Monreal tras ser cuestionado por su comportamiento indebido.