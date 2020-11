El pleno de Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto 2021

En medio de un intenso y largo debate que concluyó después de la una de la mañana de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que será de 6 billones 295 mil millones de pesos, cuya distribución original fue modificada con algunos recortes por 2 mil 184 millones de pesos cantidad que representan el 0.038 por ciento del gasto total, es decir que fue aprobado casi, tal como se los envió el Ejecutivo.

De nada sirvieron los argumentos, las mantas y protestas de los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, que expresaron su inconformidad por este “machetazo” al gasto que afecta principalmente al Poder Judicial, a las entidades federativas, al campo y a los órganos autónomos como el INE.

Pues con 297 votos a favor y 134 en contra, Morena y sus aliados del PT, PES y Partido Verde, autorizaron el Presupuesto en lo general y privilegiaron las obras de infraestructura prioritaria y los programas sociales del gobierno federal para el 2021 que es un año electoral.

Hubo muchos tijeretazos, por ejemplo, el Poder Judicial tendrá un recorte de mil 130 millones de pesos, el INE una disminución de 870 millones y la Fiscalía General de la República 71 millones de pesos menos de lo que habían solicitado.

La única dependencia que sufre un recorte en su presupuesto es la SEP a la que le reducen 200 millones de pesos.

Se elimina el programa Escuelas de Tiempo Completo, desaparecen programas de apoyo a la seguridad pública en municipios el llamado Fortaseg, para fortalecer a la Guardia Nacional, se cancelan los apoyos a mujeres en materia de estancias infantiles violencia de género y proyectos productivos.

No hay ningún incremento a las aportaciones federales para los estados pese a que los gobernadores de la Alianza Federalista, demandan mayores recursos.

En contraste, las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad tendrán un incremento de mil 754 millones de pesos. Para la construcción del Tren Maya se canalizan 36 mil millones de pesos, para el Aeropuerto de Santa Lucia, 21 mil millones de pesos y para el programa Sembrando Vida se destinarán 28 mil 929 millones de pesos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, reprochó que a las obras faraónicas del presidente López Obrador se le dediquen casi el doble del dinero, mientras que al combate al cáncer de mama se le disminuyan recursos. Ese Presupuesto, dijo no beneficiará a los que más lo necesitan

“Es un Presupuesto empecinado en la visión de un solo hombre, con caprichos que no generan bienestar social ni desarrollo económico. Propone grandes aumentos para caprichos sin ninguna rentabilidad como el Tren Maya con un incremento de mil 300 por ciento, el aeropuerto de Santa Lucía con un aumento del 283 por ciento”.

Los legisladores de la oposición recordaron que el INE requiere más recursos para organizar el proceso electoral del año próximo, el más grande de la historia, y la consulta popular sobre el juicio a expresidentes.

Sobre el recorte al INE, el morenista Pablo Gómez, criticó a quienes se muestran muy indignados por dicha reducción.

“Los órganos constitucionales autónomos no pierden nada en este Presupuesto, como siguen con sus políticas de burocracias doradas, de dispendios y de gastadera en lo que no deben, pues seguimos autorizándoles un poco menos de lo que nos piden cada año. Y ustedes también lo hacían, no sé ahora porque lloran, parecen consejeros del INE o empleados de Lorenzo Córdova, y me da mucha risa por lo ridículos que son”.

No obstante, los legisladores opositores expresaron su rechazo, al gasto aprobado para el año próximo, al que calificaron de ser un Presupuesto centralista, electorero, regresivo y clientelar, elaborado por un solo hombre.

Mientras que los morenistas destacaron que este Presupuesto no incluye más deuda, aumenta la inversión pública y favorece a los grupos más vulnerables.

Para la discusión en lo particular, se tiene previsto que se presentarán más de mil reservas, por lo que, dichas propuestas de modificación al Presupuesto serán desahogadas en las sesiones de este miércoles y jueves o probablemente hasta el viernes 13.