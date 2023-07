Test: Mitos y realidades de las hormonas en la pubertad y la adolescencia

En entrevista con Martha Debayle en W, el dr. Miguel Ángel Guagnelli, médico pediatra egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Centro Médico La Raza, con máster en endocrinología pediátrica, metabolismo y nutrición por la Universidad Autónoma de Barcelona y Maestría en Ciencias de la Salud por la UNAM.

IG: @hormonasyneuronas // WA: 55 7949 0787

Datos:

● En México, la edad promedio de la primera menstruación: 13 años en 1940 y 11 años en el 2000.

● La melatonina, la hormona que produce el sueño, se libera más tarde por la noche en el cerebro de los adolescentes y permanece durante más tiempo al día siguiente, por eso no suelen tener sueño hasta después de las 10 de la noche.

Un estudio conjunto de las universidades de Pittsburgh, California-Berkeley y Harvard encontró que:

● El cerebro adolescente se apaga cuando alguien comienza a regañarlo.

● Los adolescentes que discuten con sus padres tienen mejores formas de poner límites a otros a futuro que los que no.

● El cerebro adolescente está conectado para dormir más tarde, porque produce melatonina más tarde, y no están 100% despiertos en las primeras horas de la mañana.

● Palabras dudas o agresivas tienen los mismos efectos emocionales negativos en el adolescente que la disciplina física, lo que conduce a un comportamiento antisocial y agresivo.

Respondan: ¿mito o realidad?

1. Los hombres crecen hasta los 21 años.

Realidad.

● Aunque algunos hombres pueden seguir creciendo a los 20 años, los cartílagos de crecimiento de la mayoría de los hombres se cierran a los 21 años.

● Es poco probable que los hombres crezcan después de los 21 años, salvo algunas excepciones.

● En un patrón de crecimiento sano, el hueso aumenta de longitud gracias a los cartílagos de crecimiento del hueso, denominados epífisis.

2. Las niñas dejan de crecer en cuanto tienen su primer periodo menstrual.

Mito.

● Las niñas crecen a un ritmo rápido durante la infancia y la niñez.

● Cuando llegan a la pubertad, el crecimiento vuelve a aumentar drásticamente.

● Las niñas dejan de crecer y alcanzan la estatura adulta a los 14 o 15 años, es decir, un par de años después de que empiece la menstruación.

Getty images

3. El crecimiento debe ser vigilado de forma regular.

Realidad.

● Los adolescentes con retraso constitucional del crecimiento crecen a un ritmo normal cuando son más jóvenes, pero se retrasan y no inician su desarrollo y su estirón hasta después que la mayoría de sus compañeros.

● A las personas que tienen retraso constitucional del crecimiento se las suele llamar "tardías" (late bloomers).

4. La natación y el basket te hacen crecer, pero la gimnasia y el ballet te dejan bajita/bajito.

Mito.

● Un estudio realizado en 2007 por Marta Erlandson siguió el crecimiento y la maduración de gimnastas, nadadoras y tenistas adolescentes hasta la edad adulta.

● El estudio descubrió que el entrenamiento intensivo en cada uno de los tres deportes no cambiaba el ritmo de maduración ni el crecimiento físico.

● Lo que tienen en común los hijos de gimnastas o de basket: papás altos o bajos.

5. Los niños no pueden cargar peso.

Mito.

● La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha llegado a la conclusión de que, contrariamente a lo que muchos creen, un entrenamiento de fuerza adecuado no frena el crecimiento.

● La AAP recomienda el entrenamiento de fuerza para niños a partir de 8 años como una forma segura de desarrollar la fuerza y mantenerse en buena forma física.

● Cargar peso siempre deberá ser supervisado para evitar lesiones.

6. Ser delgado automáticamente te asegura tener un buen estado nutricional.

Mito.

● Si el adolescente no hace suficiente ejercicio y no come bien, tener un peso saludable no siempre significa que esté realmente en forma y sano.

● El objetivo de todos los padres debería ser ayudar a sus hijos a adoptar hábitos saludables desde ahora, para que puedan evitar problemas de salud como la diabetes y los problemas cardiacos relacionados con la falta de forma física.

7. Los niños necesitan dormir mucho para crecer.

Realidad.

● Una sola noche sin dormir no frena el crecimiento. Pero a largo plazo, el crecimiento de una persona puede verse afectado por no dormir las horas necesarias. Esto se debe a que la hormona del crecimiento se libera normalmente durante el sueño.

● Si el adolescente duerme muy poco (lo que se conoce como "privación del sueño"), la hormona del crecimiento se suprime.

● La falta de sueño también puede afectar a otras hormonas: los estudios demuestran que la falta de sueño está relacionada con la obesidad y la diabetes.

● El cerebro en desarrollo de un adolescente necesita entre ocho y diez horas de sueño cada noche.

8. Si los papás son bajitos, los hijos necesariamente serán bajitos.

Mito.

● Los padres bajos pueden tener un hijo alto.

● Alrededor del 80% de nuestra estatura está predeterminada por nuestro ADN.

● Pero hay muchos más factores a tener en cuenta que la estatura de los padres: patrones de sueño, alimentación, ejercicio, ambiente…

9. Si los niños comen mucho, crecen más.

Mito.

● Presionar a los niños para que coman más alimentos o ingieran mayores cantidades de vitaminas, minerales u otros nutrientes, no aumentará su estatura y puede provocar problemas de peso.

10. Los dolores de crecimiento son normales.

Realidad.

● Los dolores de crecimiento son dolores musculares reales pero esencialmente inofensivos que pueden afectar a niños de entre tres y cinco años, y de ocho a once años.

● Afectan por igual a niños y niñas.

● Algunos jóvenes pueden seguir padeciendo dolores de crecimiento hasta los primeros años de la adolescencia o la adolescencia.

11. Es normal que los niños se fracturen.

Realidad.

● Los huesos de los niños tienen más probabilidades de doblarse que de romperse por completo porque son más blandos.

● El 66% de todas las fracturas durante el crecimiento se producen en niños y adolescentes que se fracturan en más de una ocasión, lo que sugiere que ciertos niños pueden estar predispuestos a fracturarse.

12. Quienes fueron bebés prematuros o de bajo peso necesitan seguimiento con el endocrinólogo.

Realidad.

● El nacimiento prematuro altera el suministro metabólico-endocrino del neonato inmaduro. Esto podría provocar graves deficiencias cardio-pulmonares, metabólicas y endocrinas.

Leer más: Pubertad Precoz