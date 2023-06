En entrevista con Martha Debayle en W, el dr. Miguel Ángel Guagnelli, pediatra egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Centro Médico La Raza, con máster en endocrinología pediátrica, metabolismo y nutrición por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestría en ciencias de la salud por la UNAM.

Datos:

● La pubertad en niñas suele empezar entre los 8 y 12 años, en niños entre los 9 y los 14 años.

● Dura 3 a 4 años en niñas de 4 a 5 años en niños y termina con la estatura final, desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducirse.

● En México, la edad promedio de la primera menstruación: 13 años en 1940 a 11 al año 2000.

● Tradicionalmente se le ha llamado Pubertad Precoz si aparece antes de los 8 en niñas o 9 en los niños.

● También existe la pubertad rápidamente progresiva; no es precoz, pero sí es más corta y disminuye la talla final.

Una reciente investigación publicada por The New York Times explicaba que la pandemia de COVID-19 y el confinamiento tuvieron un fuerte impacto en las tasas de pubertad temprana debido al aumento de la ingesta de calorías, la disminución del ejercicio, el estrés y la ansiedad.

Desde hace décadas se ha observado que cada vez la pubertad empieza más temprano, particularmente en niñas. Es un fenómeno mundial, existen muchas teorías, pero ninguna tiene evidencia sólida.

A nivel mundial los datos son diversos, pero a principios de los 2010 se estimó que 1 a 3 de cada 10,000 niñas presentaban pubertad precoz. Hoy hay datos que sugieren que ese número puede haber aumentado. Este fenómeno, además, parece haberse acelerado aún más por la pandemia.

Frontiers Media publicó otro estudio que sugiere que lo que aumenta en la pubertad es el pulso de GnRH, y la pubertad temprana puede definirse por la presencia de características sexuales secundarias.

Ya no es sólo un tema de discusión en el medio médico, dos artículos muy relevantes del año pasado empezaron a abrir la conversación sobre este tema en medios masivos:

o Puberty starts earlier than it used to. No one knows why, de Azeen Ghorayshi, New York Times.

o Why more and more girls are hitting puberty early, de Jessica Winter, The New Yorker.

No se sabe claramente por qué se está adelantando. Un grupo de investigadoras de Reggio Emilia al norte de Italia propuso un modelo del cual partir para investigar las causas del adelanto en la pubertad.

Estas potenciales causas incluyen:

○ Estrés y sus efectos en la salud mental

○ Cambios en el ambiente digital

○ La interacción entre sedentarismo, actividad física y nutrición

○ Alteraciones en el patrón de sueño

○ Presencia de disruptores endocrinos

Tratamiento

En caso necesario, existe un tratamiento para retrasar la pubertad, cuyo propósito es: retrasar la pubertad para mejorar la estatura final y manejar las complicaciones emocionales de la pubertad precoz o temprana.

Este debe ser valorado por un endocrinólogo pediatra.

Complicaciones

● Poca estatura. Los niños con pubertad precoz pueden crecer rápido al principio y ser altos en comparación con sus pares.

○ Como sus huesos maduran más rápido que lo normal, también detienen el crecimiento antes de lo usual. Esto puede hacer que cuando sean adultos tengan una estatura menor que la de los demás.

● Problemas sociales y emocionales. Las niñas y niños que comienzan la pubertad mucho antes que sus pares pueden ser extremadamente tímidos en cuanto a los cambios que se producen en su cuerpo. Esto puede afectar su autoestima y aumentar el riesgo de depresión o consumo de drogas.

Prevención

Existen algunas cosas que puedes hacer para reducir las posibilidades de que tu hijo tenga pubertad precoz:

● Mantenerlo alejado de fuentes externas de estrógeno y testosterona, como medicamentos recetados para adultos en el hogar o suplementos dietéticos que contengan estrógeno o testosterona

● Alentarlo a mantener un peso saludable.

