Dime cuánto escuchas y te diré cuántos años tienes

En entrevista con Martha Debayle en W, la dra. Dalia Lazcano, médico general por la Universidad Autónoma de Chiapas con especialización en audiología, otoneurología y foniatría. Especialista en programación y seguimiento de implantes cocleares, audición, mareo, vértigo y lenguaje.

FB: @DraDaliaLazcanoAudiologíaOtoneurología // Centro Médico Del Valle //

Tel: 5575 2640 y 55752412

Facts:

● Según la Organización Mundial de la Salud una persona no debe estar expuesta a más de 60 decibeles: las personas que viven en las ciudades están expuestas a ruido entre 85 y 90 decibeles diariamente.

Según un estudio publicado en American Family Physician:

● Al menos el 25% de las personas mayores de 50 años sufren pérdida de audición.

● 50% de las personas mayores de 80 años padecen pérdida de la audición.

● Los oídos no dejan de escuchar cuando dormimos; el cerebro decide ignorar el sonido.

● Llevar audífonos durante una hora multiplica por 700 la proliferación de bacterias del oído.

● La OMS advierte que 1,100 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición debido a la exposición a ruidos que escuchamos todos los días.

● Se calcula que para el 2050, más de 900 millones de personas sufrirán una pérdida de audición discapacitante.

● Más de 43 millones de personas entre 12 y 35 años sufren ya pérdidas auditivas discapacitantes en países desarrollados.

● Un 50% de entre 10 y 40 años está expuesta a riesgos debido al uso de reproductores de música y celulares.

● En la gaceta oficial de la Ciudad de México del 23 de abril del 2021 se estableció la reforma de regulación de límite de ruido permitido (68 decibeles de 6 de la mañana a 10 de la noche y 65 decibeles de 10 de la noche a 6 de la mañana).

¿De cuántos decibeles estamos hablando?

De 10 a 30 dB Es una conversación tranquila en una biblioteca.

De 30 dB a 50 dB Es una conversación normal. Sonido de un refrigerador.

De 55 a 75 dB Una aspiradora genera 65 dB. El despertador puede llegar a los 75 dB, igual que una lavadora, el teléfono o una batidora.

De 75 dB a 100 dB En el tráfico hay 90 dB de ruido, lo mismo que en una sirena de policía.

De 100 dB a 120 dB En un antro estamos a unos 110 dB; los taladros generan 120 dB, igual que el claxon de los vehículos o un concierto de rock.

A partir de 120 dB (Riesgo de sordera): es el ruido del despegue de un avión si se está a menos de 25 metros del mismo o pirotecnia que estalla cerca.

Una persona no debe estar expuesta a más de 60 decibeles / Getty images

TikTok vs. la audiometría

Una tendencia viral de TikTok promete adivinar tu edad auditiva: en el video de @jarredjermaine (que ya lleva más de 17 millones de visitas) se reproduce un sonido agudo, que empieza a unos 5800 Hz y que va subiendo de tono gradualmente. A medida que aumenta la frecuencia, un contador, a partir de los 90 años, disminuye.

Así que, según el video, cuando ya no puedas oír el sonido agudo, esa será tu edad auditiva. Pero, ¿es exacto?

1. Una forma de comprobar la pérdida de audición es mediante el uso de la audiometría.

2. Una audiometría evalúa el funcionamiento de la audición y es más que escuchar un sonido: comprueba tanto la intensidad como el tono de los sonidos, los problemas de equilibrio y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del oído interno. La prueba la realiza un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de la pérdida auditiva, denominado audiólogo.

3. Las audiometrías se hacen en una habitación aislada del ruido. Para que la prueba sea efectiva, se requiere que no haya ruido de fondo, es decir, si hacemos este examen de TikTok seguramente estamos en algún lugar que tiene más ruido: una televisión, pláticas de otras personas, ruido de la calle…

4. Las audiometrías llevan un protocolo. Primero se revisan físicamente las diferentes partes del oído y luego se realizan pruebas controladas: primero un oído y luego el otro. En esta prueba de TikTok, no se dirige a cada oído por separado, por lo que no se tiene en cuenta si un oído funciona mejor que el otro (es decir, no detectará ninguna pérdida auditiva unilateral).

¿Qué causa la pérdida de la audición?

Entre las causas habituales de pérdida de audición se incluyen:

- defectos congénitos

- infecciones o lesiones crónicas del oído

- enfermedades del oído interno, como la enfermedad de Ménière

- exposición regular a ruidos fuertes

- rotura del tímpano

¿Qué ocurre durante la prueba?

Nuestros oídos tienen tres partes bien diferenciadas: el oído externo, el medio y el interno. Cada una se revisa.

Las pruebas de audiometría pueden detectar si se padece una pérdida auditiva neurosensorial o una pérdida auditiva conductiva.

○ Las pruebas de audiometría se realizan en una sala insonorizada y silenciosa.

○ Se colocan unos auriculares en la cabeza y se pide permanecer quieto y en silencio.

○ Los auriculares están conectados a una máquina que hace llegar los tonos y los distintos sonidos del habla a los oídos, uno por uno.

○ El audiólogo pedirá que levante la mano cuando oiga un sonido.

○ El audiólogo registrará cada tono al volumen más bajo posible al que se haya podido oir.

○ Antes o después de la prueba de audiometría general, también se utilizan diapasones para realizar las pruebas de Rinne y Weber. Cada prueba evalúa el potencial de distintos tipos de pérdida auditiva.