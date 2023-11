BBMUNDO - ¿A qué edad le podemos dar a nuestros hijos acceso al alcohol?

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Marcela Escalera, directora del Instituto Neufeld Español. IG Y FB: @marcelaescaleraoficial // www.siembravínculoscontushijos.com // WEB: www.marcelaescalera.com // Whatsapp: 55 61 88 72 78

● En México los accidentes de tránsito son la primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, afirmó la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

● De acuerdo con el INEGI, los menores de 18 años tienen dos veces más probabilidad de fallecer en un incidente de auto.

● De acuerdo con el Consejo Nacional Para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que entre el 40% y el 60% de los incidentes mortales están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

● Según la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas (NSDUH, por su sigla en inglés) en 2021, aproximadamente el 20.9% de los jóvenes de 14 a 15 años informó haber consumido al menos 1 bebida en su vida.

● En 2021, 5.9 millones de jóvenes de 12 a 20 años informaron haber bebido alcohol más allá de “solo un trago” en el último mes.

● De acuerdo con el INEGI, durante 2019, año en el que llegó el Covid-19 a México, el 74.9% de los niños de seis años o más usaban celular, actualmente lo hace el 79.2%.

● Un estudio realizado por Kaspersky sugiere que al menos el 61% de los niños, reciben su primer dispositivo electrónico entre los 8 y 12 años, mientras que un porcentaje más reducido de 11% afirmó que este contacto se produce antes de los 5 años.

● Datos de la UNICEF sugieren que en México, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora.

● Según un reporte de Common Sense Media, el 42% de los menores de 8 años ahora tienen sus propias tabletas, lo que significa un aumento del 7% respecto a hace cuatro años. Asimismo, pasan entre 2 horas y 19 minutos hasta 4 horas al día frente a la pantalla.

¿Cuándo el primer coche?

● La decisión de darle un coche a un adolescente depende de varios factores, y no hay una edad única adecuada. Aquí hay consideraciones clave:

Getty Images

● Desarrollo Mental y Físico: La mayoría sugiere que alrededor de los 18 o 21 años, los adolescentes han alcanzado un desarrollo mental y físico que les permite asumir responsabilidades de conducción.

● Experiencia y Madurez: Antes de dar un coche, evalúa la experiencia de conducción y la madurez del adolescente. La licencia no garantiza automáticamente estas cualidades. Además en México, se puede tramitar la licencia provisional de manejo para menores que estén entre los 15 y 17 años. En la Ciudad de México se expide a adolescentes con 15 años cumplidos y una vigencia hasta de 3 años.

● Condiciones Financieras: Considera las condiciones financieras. Algunos sugieren que es preferible que el adolescente compre su propio automóvil, para que de esta manera pueda entender el valor de la responsabilidad.

● Responsabilidad: Los padres deben evaluar la responsabilidad del adolescente. Además, establecer reglas claras y límites es fundamental para evitar futuros accidentes que pueden ser mortales.

¿Cuándo el primer drink?

● Según el Foro universitario de conductas de riesgo en adolescentes, realizado en la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la ingesta en el consumo de alcohol en México ha bajado hasta los 12.6 años de edad.

● En 2021, 2 de cada 100 adolescentes de 12 a 13 años informaron haber consumido alcohol en el último mes, y menos de 1 de cada 100 consumió alcohol de manera excesiva y peligrosa.

● Aunque el marco legal sea a los 18 años, la realidad es que entre más tarde empiecen a tomar, mejor.

Getty Images

¿Por qué NO tomar alcohol antes de los 18 años?

● La presencia de alcohol en un cerebro en desarrollo es capaz de alterar los procesos neuromadurativos normales de la adolescencia.

● A menor edad de consumo, mayor es el riesgo de desarrollar alcoholismo.

● El consumo de alcohol antes de los 18 años puede alterar la concentración, memoria y aprendizaje, disminuyendo el rendimiento escolar.

● En la adolescencia, el control de las emociones y la conducta aún se encuentran en desarrollo, por lo que existe un mayor riesgo de descontrol frente al consumo de alcohol.

● El cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años. El consumo de alcohol en la adolescencia puede tener efectos nocivos, interfiriendo con la manera en que las células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan la información.

● El cerebro posee un circuito de gratificación, el cual controla y regula nuestra capacidad de sentir placer. El alcohol y otras drogas de abuso sobreestimulan este circuito, produciendo cambios en el cerebro y esto puede llevar a la adicción. Una vez iniciado el consumo, los jóvenes pueden pasar rápidamente a la dependencia.

● Los mensajes de las autoridades sanitarias se refieren a los 18 años, porque la mayoría de edad está fijada en esta edad. Sin embargo, el Servicio PAD de Salud en Madrid demostró que ni nuestro hígado ni nuestro cerebro están preparados para el alcohol hasta cumplir los 22 años.

¿Qué hacer ante el consumo de alcohol?

1. Dejemos de negar: la gran mayoría de los adolescentes afirma conseguir alcohol con facilidad. Sería ingenuo seguir pensando cosas tales como: «mi hijo no toma y sus amigos tampoco».

2. Comprendamos el contexto: medios de comunicación, redes sociales, códigos sociales apuntan a la franja adolescente con mensajes en los cuales alientan directa o indirectamente a los chicos a consumir alcohol desde muy temprana edad.

3. Entendamos la valoración que le otorgan: el alcohol para ellos se ubica como una variable de reconocimiento afectivo entre pares. Tomar se traduce así como un atributo de madurez, desenfado, extraversión, motivo de atracción o idealización del otro.

4. Recordemos el vacío adolescente: en una edad de mucha vulnerabilidad emocional, es una salida fácil para lidiar con los problemas que puedan estar teniendo.

5. Entendamos el poder que le adjudican: según ellos el alcohol los desinhibe, los vuelve menos tímidos, más simpáticos, haciendo surgir en ellos una personalidad más atractiva ante sus amigos.

6. No nos desalentemos ante el paradigma del alcohol: Pese a esta realidad, somos la influencia número uno para nuestros hijos y podemos proponerles salidas saludables, sólidas, en medio de tanta liquidez. No bajemos los brazos, nunca claudiquemos si se trata de nuestros hijos.

7. Seamos protagonistas como padres: ofrezcamos ser quienes los llevan y los traen, es la mejor manera de entender qué sienten y piensan. Hablemos mucho con ellos. Demos ejemplos personales. Contemos nuestros sentimientos como padres. Seamos creativos nosotros, alentemos a una diversión distinta: arte, deporte, recreación sin alcohol, otro tipo de intereses: sociales, musicales, espirituales, etc.

8. Conozcamos su entorno: profundicemos en nuestros hijos, qué pasa por sus cabezas y corazones. Luego, observemos quiénes son sus amigos y qué piensan. Qué cosas les gustan y qué salidas prefieren. Y finalmente, sepamos quiénes son sus padres y qué visión tienen sobre estos temas. De ese modo podremos empezar a alinearnos con los que opinan parecido.

9. Estemos atentos a nuestras adicciones: porque suelen estar tan naturalizadas que no las registramos como tales: café, cigarrillos, alcohol, remedios, televisión, comida, electrónica, compras, trabajo, deporte.

10. Demos algo de información pertinente y adecuada a cada edad: iremos completando a medida que crecen; en esta etapa basta con que sepan que el hígado no está preparado para metabolizar el alcohol hasta los dieciocho años; que la conciencia moral es soluble en alcohol y tomarlo podría entonces llevarlos a hacer cosas que no harían si no estuvieran bajo sus efectos y que podrían lamentar haber hecho-; que los remedios no recetados y las drogas estimulantes no hacen otra cosa que postergar los problemas, sin resolverlos, y dañar el funcionamiento de su sistema nervioso central.

¿Cuándo la primera salida a fiestas y antro?

● El permiso para salir a lugares como discotecas puede variar. Algunos padres enfrentan la decisión a los 15 años cuando comienza la vida social de los adolescentes, sin embargo, es importante considerar que la edad oficial en México para entrar a un antro es a los 18 años.

Getty Images

● Para negociar salidas con adolescentes, se aconseja establecer reglas, fomentar el diálogo y la comunicación. Además, es esencial verificar la seguridad en fiestas y conocer a los padres anfitriones.

Recomendaciones si tu hijo sale:

● Debes tener claro adónde va a ir y cuánto tiempo estará allí. Siempre ten a la mano el número telefónico y la dirección de la fiesta.

● Pídele que le llame si el lugar de la fiesta cambia. No olvides decirle dónde estarás durante la fiesta.

● Llama a los padres que ofrecerán la fiesta para confirmar que estarán presentes todo el tiempo supervisando la fiesta. Asegúrese de que no se permitirá el uso de tabaco, alcohol y otras drogas.

● Habla con tu hijo sobre cómo enfrentarse a una situación en la que hay alcohol en una fiesta.

● Asegúrate de que tu hijo tenga cómo ir a la fiesta y volver a casa.

● Facilítale la salida de la fiesta haciendo énfasis en que puede llamarte en cualquier momento para que pases por él. Comenten en qué casos debe hacer esa llamada.

● Recuérdale que NUNCA debe ir en un auto conducido por alguien que ha estado bebiendo o usando otras drogas.

● Esté despierto(a) cuando llegue a casa. Así podrá verificar la hora de llegada y hablar con su hijo acerca de los sucesos de la noche.

● Si se va a dormir en la casa de un amigo o amiga después de la fiesta, verifica esto con los padres del amigo y cerciórate de que ellos estarán en casa.

¿Cuándo el primer celular/ tableta y computadora?

● La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda:

- Menores de 18 meses: No pantallas, salvo videollamadas supervisadas con familia.

- De 18 a 24 meses: Sólo eventualmente y en conjunto con los padres.

- De 2 a 6 años: Máximo 1 hora al día con supervisión.

- Entre 7 -11 años: ES LA EDAD EN LA QUE LA MAYORÍA RECIBE SU PRIMER CELULAR.

Getty Images

● A partir de los 14 años en adelante, sería el momento apropiado para darles un celular. Pero esto no es culturalmente real en México.

Movimiento wait until 8

● Movimiento WAIT UNTIL 8: es una iniciativa que invita a los padres de familia a esperar hasta el Segundo Grado de Secundaria para darle un celular a sus hijos, es decir hasta los 13 o 14 años.

● OJO: La propuesta de la UNESCO de prohibir los teléfonos en todo el mundo ya se está aplicando por ley en muchos países.

● Francia fue el primer país en prohibir por ley los teléfonos inteligentes en las escuelas en 2018 para menores de 15 años. También se han introducido prohibiciones totales o parciales en Letonia, México, Portugal, España, Suiza y Estados Unidos, Canadá y Escocia.

Antes de darle un celular a tu hijo:

● Obsérvalo, conócelo, sé realista, establece claramente los límites y regulaciones (incluyendo las faltas graves que implicarán retirarlo). ¡No lo dudes!

● Obsérvate, conócete, sé realista, ten claridad acerca de tu papel alfa, de que tú eres el o la responsable, y no lo dejes a la deriva en un mundo que no podrá regular ni enfrentar por sí mismo.

Guia uso celulares de acuerdo a COMMON SENSE en SEPT 23:

● COMMON SENSE es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a todos los niños a desarrollarse y prosperar en el actual mundo de medios y tecnología.

● Empoderan a los padres y maestros poniendo a su alcance información objetiva, asesoramiento confiable y herramientas innovadoras que les ayudan a sacar partido del poder de los medios y la tecnología transformándolo en una fuerza positiva en las vidas de los niños.

Guía de uso

Las reglas para usarlo en casa, en el colegio y en actividades sociales:

Getty Images

● Textos

- Respeta a las personas con las que estás chateando por texto, y a los que te rodean.

- Ten cuidado. Asume que incluso los mensajes de texto privados pueden volverse públicos.

● Llamadas

- Verifica quién es la persona que llama. No respondas llamadas de números que no conoces.

- ¡Responde siempre el teléfono si te llama un padre o cuidador!

● Tomar fotos y videos

- Pide permiso antes de tomarle una foto a alguien, grabar un video o compartir cualquier cosa.

- No avergüences públicamente a nadie. No publiques la foto de alguien (especialmente si no es favorecedora) sin su permiso.

● Aplicaciones y descargas

- Aplicaciones, juegos, música y actualizaciones dentro de las aplicaciones pueden costar dinero real. Sigue las reglas de tu familia con respecto a lo que puedes y no puedes comprar, y si necesitas permiso para hacer descargas.

-Puede que no tengas acceso a todo si los controles parentales están activados. Dependiendo

de las reglas de tu familia, algunos contenidos, descargas y compras dentro de las aplicaciones pueden estar bloqueados.

● Publicar

- Piensa antes de publicar cualquier cosa. Sé muy selectivo con respecto a lo que publicas desde tu teléfono.

- Mantén la seguridad. Compartir información privada y usar servicios de localización puede ser peligroso.