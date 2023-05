Persistencia del agujero oval en el corazón

En entrevista con Martha Debayle en W, Manlio Fabio Márquez, cardiólogo, especialista en arritmias.

● Hace unas semanas, la modelo Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, compartió en sus Instagram Stories que estaba cumpliendo un año de que la habían operado del corazón después de sufrir una “mini-isquemia”, donde los doctores le descubrieron una condición llamada persistencia del agujero oval.

Según datos del hospital de UCLA, donde fue operada:

● Esta condición afecta al 20% de las personas.

● Es el defecto cardiaco “más congénito”.

● Tiene una incidencia del 60% entre los familiares de primer grado.

● El 60% de las personas que sufren un ictus sin causa conocida es probable que tengan una persistencia del agujero oval.

¿Qué es el agujero oval persistente?

El agujero oval persistente es un orificio en el corazón que no se cerró como debería después del nacimiento. El orificio es una pequeña abertura con forma de hojuela entre las cavidades superiores del corazón. Las cavidades superiores del corazón se llaman aurículas.

A medida que el bebé crece en el útero, la abertura (agujero oval) se ubica entre las cavidades superiores del corazón. Lo normal es que se cierre durante el primer año de vida. Cuando el agujero oval no se cierra, esto se denomina agujero oval persistente. La mayoría de las personas nunca necesitan tratamiento para el agujero oval persistente.

Síntomas

El agujero oval persistente se produce en aproximadamente 1 de cada 4 personas. La mayoría de las personas con esta afección ni siquiera saben que la tienen. A menudo, el agujero oval persistente se descubre durante las pruebas para detectar otros problemas de salud.

Causas

No están claras las causas por las que el agujero oval se mantiene abierto en algunas personas. La genética podría influir. Para entender más sobre el agujero oval persistente, puede resultar útil saber cómo funciona normalmente el corazón.

Un corazón normal tiene cuatro cavidades que bombean sangre:

· La cavidad superior derecha (aurícula derecha). Esta cavidad del corazón recibe sangre poco oxigenada del cuerpo Bombea sangre a la cavidad inferior derecha del corazón a través de la válvula tricúspide.

· La cavidad inferior derecha (ventrículo derecho). Esta cavidad del corazón bombea sangre hacia los pulmones a través de un vaso grande (arteria pulmonar). En los pulmones, la sangre recoge el oxígeno. La sangre fluye a través de la válvula pulmonar. La válvula se cierra cuando la cavidad se relaja entre los latidos cardíacos.

· La cavidad superior izquierda (aurícula izquierda). Esta cavidad del corazón recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones. Envía la sangre a través de las venas pulmonares y la válvula mitral hacia la cavidad inferior izquierda.

· La cavidad inferior izquierda (ventrículo izquierdo). Esta cavidad es la cámara de bombeo principal del corazón. Bombea la sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo a través del vaso sanguíneo más grande del cuerpo (aorta). La sangre fluye a través de la válvula aórtica, que también se cierra cuando el ventrículo izquierdo se relaja.

El corazón antes del nacimiento

Dado que los bebés no respiran dentro del útero, los pulmones aún no funcionan. Eso significa que no es necesario bombear sangre a los pulmones. En esta etapa, la sangre fluye por los pulmones del bebé.

El agujero oval persistente es un orificio en el corazón que no se cerró como debería después del nacimiento / Getty images

Mediante la placenta y el cordón umbilical la sangre rica en oxígeno circula de la madre al cuerpo del bebé.

En el cuerpo del bebé, los vasos sanguíneos se conectan con el cordón umbilical. La sangre rica en oxígeno llega al corazón por la vena que drena la sangre del cuerpo a la cavidad superior derecha del corazón. Esta vena se denomina vena cava inferior. Luego, la sangre atraviesa el agujero oval hacia el interior de la cavidad superior izquierda del corazón. Finalmente, la sangre entra en la cavidad inferior izquierda del corazón, que la bombea a todo el cuerpo.

Corazón del bebé recién nacido

Cuando empiezan a funcionar los pulmones del bebé, cambia la circulación sanguínea en el corazón. A partir de ese momento, la sangre rica en oxígeno viene de los pulmones e ingresa en la cavidad cardíaca superior izquierda.

La presión de la sangre bombeada a través del corazón, por lo general, hace que se cierre el orificio del agujero oval. En la mayoría de las personas, el orificio se cierra en algún momento durante el primer año de vida.

Complicaciones

Un agujero oval persistente generalmente no causa complicaciones. Es posible que algunas personas con un agujero oval persistente tengan otros defectos cardíacos.

Algunas de las posibles complicaciones del agujero oval persistente incluyen las siguientes:

· Bajo nivel de oxígeno en la sangre. En casos poco frecuentes, el agujero oval persistente puede provocar que una cantidad significativa de sangre rodee los pulmones. Esto reduce los niveles de oxígeno en la sangre, una afección llamada hipoxemia.

· Accidente cerebrovascular. En ocasiones, pequeños coágulos de sangre en las venas pueden viajar hacia el corazón. Pueden atravesar un agujero oval persistente e introducirse en el lado izquierdo del corazón. Desde allí pueden viajar hasta el cerebro, bloquear el flujo sanguíneo y provocar un accidente cerebrovascular isquémico.

