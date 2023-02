Juras que nunca más y … ¡Ahí vas!

En entrevista con Martha Debayle en W, Mario Guerra: Tanatólogo, conferencista y Business Coach.

TW: @marioguerra // IG: @marioguerra // Web: marioguerra.mx

➔ ¿Te ha pasado que...?

● Te das cuenta de que siempre te sientes atraído por un cierto tipo de personas, ya sea por su personalidad, intereses o apariencia física, incluso si no es lo que más te conviene.

● Te das cuenta de que siempre te sientes atraído por personas que necesitan ser "salvadas" o que tienen problemas emocionales, y que acabas asumiendo la responsabilidad de ayudarlas a resolver sus problemas.

● Sales de una mala relación, juras que para la siguiente vez ahora si vas a relacionarte con alguien distinto y acabas más o menos en lo mismo (o peor).

● En tu relación anterior tu Ex se pasó de la raya porque te trató como si fueras poca cosa y dices que para la otra sí vas a poner límites, pero nunca lo haces.

● Incluso hasta juras que, ahora sí, ya no te vas a volver a enamorar, pero más tardas en decirlo que en volver a sentir deseos de tener pareja.

● Sientes que siempre acabas tomando decisiones en tus relaciones basadas en tus emociones del momento, en lugar de pensar en lo que realmente es mejor para ti a largo plazo.

● Descubres que tiendes a ignorar las señales de alerta en tus relaciones, como si estuvieras "ciego de amor" y no pudieras ver las cosas negativas en tu pareja o en la relación.

➔ ¿Qué es lo que te puede estar pasando?

Lo que puede suceder es que estés atrapado en un síndrome de repetición o una compulsión a la repetición. El síndrome de repetición en las relaciones es un patrón de comportamiento que se produce cuando una persona se involucra en relaciones románticas que son similares en patrones, problemas y desafíos. Este patrón puede ser inconsciente y puede llevar a la repetición de relaciones insatisfactorias, dolorosas o incluso abusivas.

El síndrome de repetición en las relaciones puede ser visto desde la perspectiva de la compulsión a la repetición descrita por Freud. Según este enfoque, los seres humanos tienden a repetir patrones de comportamiento que les resultan familiares, incluso si esos patrones no son saludables o les causan daño.

○ Freud argumentó que esta compulsión a la repetición se origina en la necesidad de reparar experiencias traumáticas del pasado que no pudieron ser procesadas adecuadamente en su momento.

➔ ¿Cómo caemos en él?

Existen múltiples razones por las cuales las personas pueden repetir patrones de comportamiento en sus relaciones románticas.

○ Lo conocido o lo que identificas como “amor”. Las personas tienden a sentirse más cómodas con lo que les resulta familiar, incluso si es insatisfactorio o doloroso. Si han experimentado ciertas dinámicas en sus relaciones previas o incluso en la niñez, pueden sentirse atraídos por alguien que presente esos mismos patrones. La familiaridad de estos patrones puede ofrecer una sensación de seguridad y control, aunque no sean realmente saludables.

■ Es como decir: “Si de chiquito sentí que no me querían, entonces cuando logre que una persona me quiera (como yo quiero que me quiera) entonces todas mis relaciones del pasado quedarán sanadas”.

○ Baja autoestima. Las personas que no se sienten valoradas y amadas por sí mismas, pueden buscar en relaciones románticas la validación que les falta. Si han experimentado relaciones en el pasado en las que no se sintieron valorados, pueden buscar personas similares para tratar de reparar esas heridas.

○ Presión social para estar en una relación. Si tu entorno te presiona por la edad o sólo porque ya hace mucho tiempo que no estás con alguien, puedes apresurarte y entrar a una relación con alguien que ya habías estado (y que sabes que no funcionó) o con una persona que se ajuste a los patrones que ya tienes identificados, como dije, nada más porque ya los conoces. Es relativamente sencillo repetir patrones, lo que no significa que sea satisfactorio.

Entre los patrones que nos hacen repetir este tipo de relaciones esta la baja autoestima o presión social / Getty images

➔ ¿Cuál suele ser el problema con esto de repetir patrones?

● Puede resultar difícil salir de ellos y encontrar una relación satisfactoria.

○ Inviertes tu tiempo en algo que no va a funcionar como quisieras.

○ Esto puede llevar a sentimientos de desesperanza y desilusión en las relaciones románticas.

● Te puede llevar a relaciones tóxicas, codependientes o incluso abusivas.

○ Si una persona se siente atraída por dinámicas en las que su pareja es controladora, egoísta, irresponsable afectiva o abusiva, puede terminar en relaciones dañinas que afecten su bienestar emocional y físico.

➔ ¿Cómo acabamos con esta pesadilla?

● Tendrías que cambiar inicialmente tu manera de pensar en la situación en la que te encuentras.

○ Deja de atribuir al karma, al cosmos o a la mala suerte tu situación. Algo estás haciendo que, sin darte cuenta, filtras a las personas para tener una relación romántica.

Probablemente dices que nadie más se fija en tí más que “puro patán” o “pura gente aprovechada”, pero lo más probable es que sean de ese tipo de personas a las que tú les das entrada a tu vida y a los demás los descartes.

● Identifica el impulso y no obedezcas ciegamente a la voz de tu mente.

○ Esta voz puede desde decirte que no mereces otra cosa, que ya agarres lo que sea con tal de no estar en soledad o francamente llevarte a interesarte por personas complicadas que ves como intensas, “interesantes” o desafiantes. Podrías empezar por descartar tus opciones más lógicas y pensar, por ejemplo, en segundas alternativas para empezar a conocer personas distintas.

● Deja de rendirle culto al amor y empieza a pensar más en ti.

○ El autocuidado es una forma importante de cuidar el bienestar emocional y físico. Algunas opciones de autocuidado incluyen tener un tiempo para ti, hacer actividades placenteras con amigos, mantener una vida saludable, y buscar apoyo de personas que te quieren, en vez de salir de cacería cada vez que vas a una reunión.

■ Esto también implica dejar de sumergirte en la rumiación, donde siempre te quejas de lo mal que te va en el amor (en lugar de hacer algo) o perderte viendo series, historias o libros de drama amoroso y tomarlos como instructivo para la vida.

● Establece límites.

○ Es importante aprender a establecer límites claros y saludables en las relaciones. Esto puede incluir decir "no" a ciertas demandas de la pareja que van en contra de tus valores o necesidades, y aprender a comunicar de manera efectiva lo que quieres y lo que no quieres en una relación. Mientras más rápido lo hagas cuando identifiques un patrón de abuso, menos tiempo invertirás en algo repetitivo.

■ ¿Tienes miedo que si pones límites tu prospecto se vaya? Si se va, entonces es una persona que no suele respetar límites y alguien que no lo hace, tampoco te respeta a ti.

● Aprende a estar en el presente

○ Las personas que tienen un patrón de síndrome de repetición suelen tener miedo del futuro (me va a ir mal) y están atrapadas en el pasado (siempre me ha ido mal), pero las empuja el deseo y la necesidad de estar con alguien. Aprender a estar en el presente puede ser útil para romper el patrón.

■ Date cuenta que cada nuevo pensamiento, cada nueva reflexión y cada acción distinta que emprendas al momento de relacionarte te moverá un poco de los viejos patrones repetitivos.

● Ya se que hacer algo distinto será poco familiar, pero eso es justo de donde quieres salir, ¿no es verdad?