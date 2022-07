Ruin exhibir a promotores de amparo por obras de Tren Maya: José Urbina

Me imagino que el señor Javier May ha estado mal informando al presidente, dadas las decisiones que ha tomado, pero "Aquí estoy", afirma el buzo de cuevas y promotor del primer amparo otorgado por un juez para frenar las obras del Tren Maya, José Urbina.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el también integrante del colectivo #SélvameDelTren, respondió al presidente López Obrador quien dijo busca exhibir a los promotores de los amparos contra la obra blindada por el Consejo de Seguridad Nacional.

Urbina afirmó "tuve que certificar mi domicilio para iniciar el proceso de amparo ante un juez, todo fue en línea pero si hay alguna circunstancia en particular se tienen que comunicar con mi abogado, no me tienen que buscar"

"Me parece muy ruin el mensaje 'estamos buscando para exhibirlo'. Aquí estoy, no he dado ninguna dirección en España ni Estados Unidos". No gozo de ningún privilegio legal, dijo, pero el amparo que presentamos los buzos fue el primero que detuvo el tren.

No ha habido de nuestra parte ningún retraso, "el retraso más grande lo provocó Fonatur al impedir ver la pseudo MÍA, para llevar a cabo la audiencia y obtener la suspensión definitiva", señaló,

Finalmente afirmó "si quieren hablar con alguien me quedo hasta mañana en la Ciudad de México", concluyó.