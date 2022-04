Se podría hacer valer expropiación por utilidad para Tren Maya: AMLO

Al afirmar que se han presentado intentos de abusos por parte de inmobiliarias para aprovecharse de la necesidad de continuar con la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que giró instrucciones para hacer válida la expropiación por utilidad pública.

En la mañanera desde Isla Mujeres, Quintana Roo, el Primer Mandatario enfatizó que continuará la construcción del Tren Maya, por lo que no se dará por vencido ante los amparos que impiden su construcción u otras acciones de empresas que son dueñas de terrenos por donde pasará la obra.

"Y hay casos donde no se aceptan avalúos y quieren sacar raja y cobrar muchísimo por lo que dio la instrucción que donde haya esos abusos se haga valer la expropiación y se haga valer el costo comercial y no más porque son ventajosos, están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no, aunque nos lleve tiempo lo vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el caso que haya amparos o se vayan a amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad pública".

Insistió que el Tren Maya, una de las obras prioritarias de la 4-T, no afectará la naturaleza ni cenotes o ríos submarinos, señalando las diversas acusaciones como una invención por intereses creados, sobre todo en el tramo 5 que dijo significa alrededor de 100 kilómetros de los más de mil 500 de toda la obra.

"Ya todo el derecho de vía lo tenemos, pero ¿por qué aquí? Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya, no son los Felipe Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de la zona, son intereses aquí donde hay más dinero, para decirlo con claridad, lo que no suena lógico, suena metálico, sin embargo vamos avanzando y vamos a continuar haciendo, se está abierto al diálogo, le hemos comentado a los verdaderos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos y la mayoría no hemos tenido oposición".

Al pedir la confianza de la población respecto al proyecto, informó que el próximo lunes se reunirá con representantes de la empresa Alstom encargada junto con Bombardier de fabricar los trenes que deberán tener en una primera parte en el mes de diciembre y en lo que dijo, se ha realizado una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos.