Buzos de Quintana Roo ganaron dos amparos en contra del Tren Maya

Cancún.- Los buzos profesionales de cuevas y espeleólogos aficionados, integrantes de la agrupación Tren sobre cenotes no, informaron que la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y otra más lograron que el juez Primero de Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, les concediera el pasado lunes 18 dos amparos para la suspensión provisional de las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya, en su tramo entre Playa del Carmen y Tulum, por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y por la afectación que provocará la obra a la selva, cuevas y cavernas y ríos subterráneos de la zona.

Aunque confirmó que las obras no han sido detenidas hasta el momento al seguir en sus labores los albañiles, al parecer porque no han sido notificados oficialmente los funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur Tren Maya, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entrevistados vía telefónica, rechazaron las acusaciones de López Obrador de que son pseudo ambientalistas, pues por años han levantado la voz y combatido en Quintana Roo la devastación ecológica y destrucción de selva, manglar y playas de parte de hoteleros e inversionistas, entre ellos del Grupo Xacaret, a quien califican como el peor depredador ambiental de la zona.

Esta es una foto inédita del Hoyo Negro.



Se quiere hacer un banco de extracción de material pétreo junto a este tesoro paleontológico para la construcción del Tren Maya.



¿No es esto ya una pesadilla? 😩



Vía: Tren sobre cenotes No pic.twitter.com/nVKJSFeyj4 — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 10, 2022

Dejaron en claro a W Radio México que no están en contra del Tren Maya ni del presidente, pues lo único que piden es que sea una obra de beneficio social y no sólo a unos grupos, sustentable, que se formen mesas de trabajo y análisis de expertos y se cumpla con el compromiso de Fonatur y que el trazo original del recorrido vuelva otra vez sobre la carretera entre Cancún y Chetumal, luego de que empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya convencieron al gobierno federal en marzo pasado para que el tren se desviara por el libramiento carretero, cinco kilómetros adentro de la selva sin previo estudio y no pasara por la ciudad de Playa del Carmen, la cual presenta desde hace años severos problemas de vialidad y movilidad de sus habitantes.

De manera anónima, Berserker, según su seudónimo, consideró que los amparos ganados son una escaramuza pequeña pero empieza una batalla contra la vida.

El administrador de la cuenta Tren sobre cenotes explicó que la secrecía de su actuar es porque temen ser parte del escarnio de la opinión público y ser tratados como enemigos del más poderoso del país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador; así como sufrir “una desaparición forzada” por parte del Gobierno, al recordar lo que les ha pasado a muchos defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Un atentado más al patrimonio tangible de la humanidad es la intención de crear un banco de material pétreo (sascab) para el Tren Maya🚆] a un lado del Hoyo Negro, que es un reservorio paleontológico y arqueológico de suma importancia. pic.twitter.com/A0IGE7MMxe — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 10, 2022

Sostuvo que el presidente de México está mal asesorado de parte de sus consejeros, quienes lo mantienen en la obscuridad; pero sostuvo que miente a los mexicanos al indicar que no habrá afectación al medio ambiente.

Aunque aceptó que el Tren Maya va porque va, al ser una obra sexenal, junto con el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el corredor trans sísmico entre Veracruz y Oaxaca.

Berserker indicó no saber que tendrán una audiencia el próximo viernes, para saber si el juez Primero de Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, dará su fallo definitivo para que se cancele de manera permanente las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya.

Confirmó que la obra del tren afectará los cenotes y sobre todo los mantos friáticos y ríos subterráneos que hay en Tulum, los cuales están considerados como los dos sistemas más largos del mundo al estar conectados. Explicó que la morfología de las cavidades de agua en el centro de la Península de Yucatán son verticales, forman un hoyo o tubos, y la roca es más resistente al peso; en tanto que los que se encuentran en la costa de Quintana Roo son horizontales, y la piedra es más poroso y más frágil, por lo que cavernas y cuevas pueden colapsarse con el peso de miles de vehículos que transitan todos los días sobre la carretera entre Cancún y Chetumal, que ya está rebasada desde hace muchos años atrás, pero con la vibración del tren será peor, sostuvo.